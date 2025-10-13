Φλωρίδης για Τέμπη: Η συνωμοσία του ψεύδους επηρέασε τον κόσμο - Εντός της εβδομάδας η ημερομηνία της δίκης

Για τη δίκη σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που συγκλόνισε τη χώρα τον Φεβρουάριο του 2023, μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στην εκπομπή Press Talk της ΕΡΤ, τονίζοντας πως η ημερομηνία έναρξης της δίκης είναι πιθανό να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας από την ίδια τη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι «με βάση τα κατηγορητήρια που έχουν συνταχθεί, ο εισαγγελέας Εφετών αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα την ημερομηνία», ενώ υπογράμμισε ότι «σε αυτά τα δυόμισι χρόνια έχει διεξαχθεί μια υποδειγματική ανάκριση για μια τόσο μεγάλη τραγωδία».

Ο υπουργός τόνισε πως «μόλις ξεκινήσει η δίκη, όλα θα έρθουν στο φως. Είναι ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι οι πραγματογνώμονες και όλες οι εκθέσεις. Κανείς δεν έχει το περιθώριο να κρύψει κάτι».

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «συνωμοσία που επηρέασε την κοινή γνώμη», αφήνοντας αιχμές κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι «δεν θέλει να ξεκινήσει ποτέ η δίκη».

«Όσο η υπόθεση βρισκόταν στο στάδιο της ανάκρισης, τόσο υπήρχε έδαφος για συνωμοσίες. Όλες αυτές που ζήσαμε αυτά τα δυόμισι χρόνια οδήγησαν τον ελληνικό λαό στους δρόμους. Δημιουργήθηκε μια συνωμοσία που πέρασε στον κόσμο και αποδείχθηκε πως ήταν ψέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την πυρόσφαιρα: «Δεν υπήρχε παράνομο υλικό»

Αναφερόμενος στην πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι «έχει αποδειχθεί από πού προήλθε» και ότι «σε καμία περίπτωση δεν οφειλόταν σε παράνομο υλικό».

«Το πόρισμα του ΕΜΠ, του κ. Καρώνη, απέδειξε πέραν πάσης αμφισβήτησης από πού προέκυψε η πυρόσφαιρα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «και το πόρισμα του κ. Τσακιρίδη δείχνει πως στην εμπορική αμαξοστοιχία δεν υπάρχει ίχνος φωτιάς».

Για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Σχολιάζοντας το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο υπουργός είπε ότι «ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε πως εξαναγκάστηκε να το δημοσιεύσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Ο ίδιος ήθελε να περιμένει το πόρισμα του ΕΜΠ, αλλά υποστήριξε ότι δεχόταν πιέσεις».

Ο κ. Φλωρίδης τόνισε πως η κυβέρνηση οφείλει να μιλά «με βάση τα στοιχεία και όχι με χαρακτηρισμούς». «Μετά από δυόμισι χρόνια, η συνωμοσία του ψέματος έχει δημιουργήσει αμφιβολία στον κόσμο. Όμως όσο περνά ο καιρός, αποκαθίσταται αργά αλλά σταθερά η σχέση εμπιστοσύνης με τη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε.