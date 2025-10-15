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ΑΔΜΗΕ: Εγκαινίασε νέο υπερσύγχρονο Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης και Υποδομών στο Κρυονέρι
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:30 - 15 Οκτ 2025

ΑΔΜΗΕ: Εγκαινίασε νέο υπερσύγχρονο Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης και Υποδομών στο Κρυονέρι

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΑΔΜΗΕ εγκαινίασε μια νέα, σύγχρονη κτηριακή εγκατάσταση στο Κρυονέρι Αττικής, η οποία φιλοξενεί το Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων, καθώς και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση και συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στο νέο κτήριο μεταφέρθηκαν, επίσης, το Χημείο, το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και το εργαστήριο Νέας Τεχνολογίας και Αυτοματισμών, που έως τώρα λειτουργούσαν στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή στο Ρουφ. Η μετεγκατάσταση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου του ΑΔΜΗΕ για ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των υποδομών του, με στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Μέρος των χώρων που απελευθερώθηκαν αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων, ενώ ο υφιστάμενος υποσταθμός υψηλής τάσης θα αναβαθμιστεί σε Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης κλειστού τύπου, απελευθερώνοντας επιπλέον χώρο και ενισχύοντας την ασφαλή ηλεκτροδότηση του Λεκανοπεδίου.

Το νέο κτήριο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης αρχιτεκτονικής και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, καθώς και σύγχρονα υλικά υψηλής θερμικής και ηχητικής προστασίας. Η επιλογή της τοποθεσίας έγινε ώστε να εξασφαλίζεται στενή συνεργασία και αποτελεσματική υποστήριξη κρίσιμων λειτουργιών του ηλεκτρικού συστήματος.

Αποστολή του Επιχειρησιακού Κέντρου Επιτήρησης είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας και αποδοτικότητας των υποδομών του ΑΔΜΗΕ, με τη μεταφορά κρίσιμων δεδομένων στο Ψηφιακό Κέντρο Ελέγχου Συντήρησης που ολοκληρώνεται σύντομα, ώστε να εξασφαλίζεται διαρκής παρακολούθηση και προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού.

Τα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) αποτελούν βασικό εργαλείο λειτουργίας του Κέντρου, επιτηρώντας τις εγκαταστάσεις και τις γραμμές μεταφοράς στην Αττική. Κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, τα drones συνέδραμαν την Πολιτική Προστασία, παρέχοντας δεδομένα και εικόνες στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το Κέντρο αξιοποιεί, επίσης, τα Online Monitoring Systems (OLMS) και το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), τα οποία διασυνδέονται ώστε να επιβεβαιώνονται τα δεδομένα των drones. Σύντομα, θα προστεθούν έξυπνες κάμερες και αισθητήρες σε πυλώνες και υποσταθμούς για ακόμη πιο ακριβή παρακολούθηση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση αυτού του έργου -πέρα από την αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος- υποστηρίζει τον στρατηγικό στόχο του Διαχειριστή για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανθεκτικότητα και ψηφιοποίηση της διαχείρισης και συντήρησης του Συστήματος Μεταφοράς».

Με τη νέα αυτή υποδομή, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει τη θέση του μεταξύ των πρωτοπόρων ευρωπαϊκών διαχειριστών στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στην υλοποίηση του οράματος για τα Έξυπνα Δίκτυα (Smart Grids), που αποτελούν κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενεργειακής μετάβασης και της κλιματικής κρίσης.

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