Κρεμλίνο: Απορρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ περί κατάρρευσης της ρωσικής οικονομίας

Ένας από τους κορυφαίους οικονομικούς αξιωματούχους του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε την Τετάρτη (15/10) την προειδοποίηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ρωσική οικονομία οδεύει προς κατάρρευση εν μέσω ουρών για βενζίνη σε ορισμένες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (14/10) ότι ο Πούτιν θα πρέπει να βρει μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος, όπως είπε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, «κάνει τη Ρωσία να φαίνεται άσχημα». Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχουν «μακριές ουρές που περιμένουν για βενζίνη» και ότι η ρωσική «οικονομία πρόκειται να καταρρεύσει».

Σημειώνεται ότι η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται φέτος, και η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη ΑΕΠ 1,0% μετά από 4,3% το 2024 και 4,1% το 2023, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει υποβαθμίσει την πρόβλεψή του για το 2025 σε 0,6% από 0,9%.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ σε συνέδριο ενέργειας στη Μόσχα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και οικονομίας, δήλωσε ότι η Ρωσία διαθέτει σταθερή εγχώρια προσφορά βενζίνης.

«Η εγχώρια αγορά μας τροφοδοτείται σταθερά, δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα προς το παρόν», είπε ο Νόβακ.

«Η ισορροπία διατηρείται μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης και, από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων, κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να παραμείνει έτσι».

Τα υψηλά επιτόκια απέτρεψαν τους μεγαλύτερους ρώσους λιανοπωλητές από το να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες βενζίνης τους χειμερινούς μήνες, όταν υπήρχε πλεόνασμα. Στη συνέχεια, μια σειρά ουκρανικών επιθέσεων με drones έθεσε εκτός λειτουργίας σημαντικό μέρος της ρωσικής διυλιστικής ικανότητας.

Αυτό προκάλεσε ορισμένες ελλείψεις βενζίνης σε απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας – της δεύτερης μεγαλύτερης εξαγωγικής χώρας πετρελαίου στον κόσμο – αν και η κυβέρνηση έδρασε γρήγορα για να δώσει προτεραιότητα στις προμήθειες προς τις περιοχές που αντιμετώπιζαν προβλήματα.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η εγχώρια αγορά παραμένει σταθερή, αν και όχι χωρίς κάποιες δυσκολίες.

Καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία, υποστηριζόμενη από τη Δύση, έχουν εμπλακεί για τέταρτο χρόνο σε έναν εξαντλητικό πόλεμο φθοράς με drones και πυροβολικό, η οικονομία έχει εξελιχθεί σε βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ της Δύσης και της Μόσχας.

Οι δυτικοί υποστηρικτές της Ουκρανίας υποστηρίζουν ότι η ρωσική οικονομία είναι πιο αδύναμη απ’ ό,τι φαίνεται και ότι, αν αυξηθεί η πίεση, ο πόνος που θα υποστούν οι απλοί Ρώσοι θα αναγκάσει τον Πούτιν να αλλάξει πορεία στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, δηλώνει ότι η οικονομία επιβραδύνεται σκόπιμα για να αποτραπεί η υπερθέρμανση, ότι έχει προσαρμοστεί αποτελεσματικά στις σκληρότερες δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ σε μεγάλη οικονομία και ότι καμία εξωτερική δύναμη δεν μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να αλλάξει πολιτική.