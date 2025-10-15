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Μιχαηλίδου για Γηροκομείο Αθηνών: Δεν έχει καταφέρει την οικονομική του εξυγίανση
Πολιτική
09:20 - 15 Οκτ 2025

Μιχαηλίδου για Γηροκομείο Αθηνών: Δεν έχει καταφέρει την οικονομική του εξυγίανση

Reporter.gr Newsroom
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Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει μεταξύ της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με αφορμή τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

«Είναι ένας φορέας που φιλοξενεί γιαγιάδες και παππούδες πάνω από έναν αιώνα. Είναι ένας ιστορικός φορέας, αλλά δυστυχώς έχουμε μάθει διαχρονικά ότι είναι ένας φορέας που δεν έχει καταφέρει την οικονομική του εξυγίανση», είπε την Τρίτη (14/10) στο MEGA η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Τα ιδρύματα ελέγχονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, έχει τις κατάλληλες υπηρεσίες να κάνει ελέγχους νομιμότητας. Το 2023 κάναμε ένα πείραμα, είπαμε μήπως μετά από τόσες δεκαετίας να πάει ο έλεγχος του Γηροκομείου στον δήμο, μήπως πάνε τα πράγματα καλύτερα. Δύο χρόνια μετά δεν φαίνεται καλύτερα, έχει ζητήματα βιωσιμότητας», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως ο δήμαρχος Αθηναίων δεν αφήνει την γραφειοκρατία να ξεκολλήσει.

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχώρησε στη χορήγηση voucher έως 800 ευρώ για υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης. Το voucher αυτό αφορά 20 συνεδρίες, οι οποίες θα γίνονται – σύμφωνα με την κα Μιχαηλίδου – οικογενειοκεντρικά με λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή.

«Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους παρόχους και τον Νοέμβριο ξεκινάνε οι αιτήσεις για τους ιδιώτες, τις οικογένειες δηλαδή. Δεν έχουμε οικονομικά κριτήρια, γιατί θέλουμε να δυναμώσουμε τα παιδιά», είπε.

Ακόμη, έρχεται επιδότηση ενοικίου για δημόσιους υπαλλήλους που τοποθετούνται σε απομακρυσμένες, νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, με την επιδότηση να αναμένεται να αγγίζει τα 200 ευρώ τον μήνα.

Όσον αφορά τα σχολικά γεύματα, η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε πως έχει ξεκινήσει η διανομή τους σε όλους τους νομούς της Θράκης.

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