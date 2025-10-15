Νέα Αριστερά: Απορρίφθηκε η αίτηση άρσης ασυλίας κατά του προέδρου της Αλέξη Χαρίτση

Απορρίφθηκε η αίτηση άρσης ασυλίας του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, από την Ολομέλεια της Βουλής. Στην ψηφοφορία, υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκαν 30 βουλευτές και κατά δήλωσαν 254 βουλευτές.

Για τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, η αίτηση άρσης ασυλίας αφορούσε στο αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, κατά την επίσκεψή του στα αγροτικά μπλόκα της Καρδίτσας, τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε στην Ολομέλεια την μη άρση ασυλίας του κ. Χαρίτση. Η Νέα Αριστερά δήλωσε ότι θα ψηφίσει άρση ασυλίας για να μην βρεθούν μόνοι τους οι αγρότες στα δικαστήρια.

Η Νέα Αριστερά, μέσω του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου Νάσου Ηλιόπουλου, είχε ζητήσει την υπερψήφιση της άρσης ασυλίας του Αλέξη Χαρίτση, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία κατά του προέδρου του κόμματος για συμμετοχή σε αγροτικές κινητοποιήσεις αποτελεί δείγμα αυταρχισμού της κυβέρνησης και αμφισβητεί το δικαίωμα στη λαϊκή κινητοποίηση.