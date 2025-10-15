Νέα Αριστερά: Απορρίφθηκε η αίτηση άρσης ασυλίας κατά του προέδρου της Αλέξη Χαρίτση

Για τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, η αίτηση άρσης ασυλίας αφορούσε στο αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, κατά την επίσκεψή του στα αγροτικά μπλόκα της Καρδίτσας, τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε στην Ολομέλεια την μη άρση ασυλίας του κ. Χαρίτση. Η Νέα Αριστερά δήλωσε ότι θα ψηφίσει άρση ασυλίας για να μην βρεθούν μόνοι τους οι αγρότες στα δικαστήρια.
Η Νέα Αριστερά, μέσω του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου Νάσου Ηλιόπουλου, είχε ζητήσει την υπερψήφιση της άρσης ασυλίας του Αλέξη Χαρίτση, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία κατά του προέδρου του κόμματος για συμμετοχή σε αγροτικές κινητοποιήσεις αποτελεί δείγμα αυταρχισμού της κυβέρνησης και αμφισβητεί το δικαίωμα στη λαϊκή κινητοποίηση.