ΠΑΣΟΚ: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, ενώ η κυβέρνηση τα χρησιμοποιεί για να διχάσει

Αναλυτικότερα:

«Έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά.

Τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου.

Τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί.

Τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το Υπουργείο Άμυνας θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι; Ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε τα μνημεία;

Είναι απαράδεκτες οποιουδήποτε είδους τέτοιες παρεμβάσεις».