Τσαβδαρίδης: Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΥΠ, κ. Νικόλαο Λεβετσοβίτη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αδριανό Παυλόπουλο, καθώς και με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Επιπλέον, συνομίλησε με εργαζόμενους του ΕΣΥΠ και της ΕΛΟΤ ΑΕ.

Κατά την επίσκεψή του, ο υφυπουργός ενημερώθηκε λεπτομερώς για τα έως σήμερα πεπραγμένα του ΕΣΥΠ και την πορεία του οργανισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των προβλέψεων του πρόσφατου νόμου Ν. 5218/14-07-2025, όπως διατυπώνονται στο Μέρος Γ’ (Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Εθνικών Υποδομών Ποιότητας) και αφορούν τόσο τον ΕΣΥΠ όσο και τις ανεξάρτητες λειτουργικές μονάδες του, ΕΛΟΤ και ΕΙΜ.

Παράλληλα, άκουσε τα ζητήματα που απασχολούν τη Διοίκηση και το Προσωπικό και τους κάλεσε να καταθέσουν προτάσεις με στόχο την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των Οργανισμών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η διοίκηση του ΕΣΥΠ ζήτησε τη στήριξη του υφυπουργού για τη συνέχεια του έργου του οργανισμού και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το δημόσιο και την κοινωνία. Από την πλευρά του, ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως εκφράζεται και από τον υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις, τη βελτίωση των διαδικασιών και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, ώστε να ενδυναμωθεί το πλαίσιο των υποδομών ποιότητας σε εθνικό επίπεδο» και επισήμανε ότι «η ισχυρή βιομηχανία, η αξιοπιστία των υποδομών ποιότητας και η ενίσχυση των φορέων τυποποίησης και πιστοποίησης αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους για την εθνική ανταγωνιστικότητα και οικονομική αυτονομία της χώρας».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Υπουργείο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άρτια διοργάνωση της συνάντησης, ενώ δήλωσε ότι η συνεργασία με το ΕΣΥΠ και τις στελεχιακές δομές του, όπως η ΕΛΟΤ ΑΕ και το ΕΙΜ, θα ενισχυθεί περαιτέρω, με στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικονομικού οφέλους για τη χώρα.