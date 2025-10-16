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Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε «go back»;
Πολιτική
17:16 - 16 Οκτ 2025

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε «go back»;

Reporter.gr Newsroom
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Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η δευτερολογία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, με αιχμές τόσο προς τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και σαφή μηνύματα για το Μεσανατολικό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του απαντώντας στις αιχμές της κ. Κωνσταντοπούλου για το ζήτημα της φιλοξενίας παιδιών από τη Γάζα στην Ελλάδα: «Ξέρετε τι προσπάθεια χρειάστηκε για να βγουν τα παιδιά από τη Γάζα; Δεν το κάναμε για σόου, για λόγους επικοινωνίας», τόνισε, προσθέτοντας πως η Ελλάδα έδρασε με ανθρωπιστικά κίνητρα.

«Αν εμείς είχαμε αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, θα μας είχε βοηθήσει ή θα έκανε πιο δυσχερή τον ρόλο μας την επόμενη ημέρα; Η Ελλάδα είναι σωστά τοποθετημένη ώστε να παίξει ουσιαστικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαδικασίες», σημείωσε.

Για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Σε πιο πολιτικό τόνο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, χρησιμοποιώντας αιχμηρή φράση που προκάλεσε αντιδράσεις στην αίθουσα: «Μπορεί το στυλ του προέδρου Τραμπ να ξενίζει, αλλά να είστε προσεκτικός, κύριε Ανδρουλάκη, ο κ. Τραμπ είναι εκλεγμένος πρόεδρος και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας», ανέφερε.

«Μιλήσατε για “νεκρή φύση”. Αναρωτιέμαι: αν δεν είχαμε προσκληθεί, τι θα λέγατε; Σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία; Αν ήσασταν εσείς στη θέση μου, τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back, κύριε Τραμπ;» είπε με έντονο ύφος ο πρωθυπουργός, προκαλώντας θόρυβο στα έδρανα.

Στήριξη στη λύση δύο κρατών για το Παλαιστινιακό

Αναφερόμενος στο Μεσανατολικό, ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη στάση της χώρας στο παλαιστινιακό ζήτημα: «Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τη λύση δύο κρατών, με το παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχει ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η προσωρινή εκεχειρία θα μετατραπεί σε μόνιμη ειρήνη.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε, ωστόσο, την αφορμή της κρίσης: «Μου έκανε εντύπωση ότι κανείς σας δεν αναφέρθηκε στην απάνθρωπη επίθεση εναντίον νέων Ισραηλινών, που αποτέλεσε την αφορμή για την κλιμάκωση. Έχω πει ξεκάθαρα ότι η αντίδραση του Ισραήλ ξεπέρασε κάθε όριο, δεν δικαιολογείται επίθεση σε αμάχους και παιδιά. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά από εμένα; Τώρα τα ακούτε πρώτη φορά;».

Μήνυμα προς Άγκυρα: Αν θέλει να συμμετάσχει στο SAFE, να άρει την απειλή πολέμου

Στο σκέλος των ελληνοτουρκικών, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε την απόφαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην συναντηθεί μαζί του: «Δεν μπορώ να γνωρίζω αν οι λόγοι ήταν πραγματικοί ή προσχηματικοί. Ίσως η Τουρκία να ενοχλήθηκε επειδή η Ελλάδα έφερε τη Chevron και προχώρησε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό», ανέφερε, προσθέτοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Ερντογάν αποφεύγει συνάντηση.

«Σας θυμίζω ότι για τρία χρόνια, όταν δίναμε τη μάχη στα σύνορα του Έβρου, ο Ερντογάν έλεγε “Μητσοτάκης γιοκ”. Θα ξανασυναντηθώ μαζί του, και όσα λέω δημόσια, τα εννοώ», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό ταμείο SAFE: «Η επιθυμία της Τουρκίας να συμμετάσχει στα κονδύλια του SAFE περνά μέσα από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας. Αν θέλει να συμμετάσχει, θα πρέπει να απαλλαγεί από την απειλή πολέμου και να άρει το καθεστώς των γκρίζων ζωνών».

Το νέο Ελσίνκι το έχουμε ήδη πετύχει

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει σημαντικά κεκτημένα στο πλαίσιο της ΕΕ: «Το νέο “Ελσίνκι” το έχουμε ήδη πετύχει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για να έρθει η Τουρκία πιο κοντά στην Ευρώπη, θα πρέπει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα και την Κύπρο», σημείωσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ χωρίς την επίλυση του Κυπριακού ήταν μια μεγάλη επιτυχία που πιστώνεται στον Κώστα Σημίτη», αλλά πρόσθεσε με αιχμή: «Το καθεστώς των γκρίζων ζωνών παγιώθηκε με τα Ίμια, πάλι επί Σημίτη».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η ευρωπαϊκή προσέγγιση με την Τουρκία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα: «Και άλλες χώρες αντιλαμβάνονται ότι η προσέγγιση με την Τουρκία εξυπηρετεί όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Η Ευρώπη πρέπει να αναγνωρίσει ότι ο κίνδυνος δεν προέρχεται μόνο από τη Ρωσία, αλλά και από όσους επιλέγουν να είναι “επιτήδειοι ουδέτεροι”», είπε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 17:19
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