Η ενεργειακή σκακιέρα του Κρεμλίνου: Πώς επαναχαράσσει ο Πούτιν τις ροές πετρελαίου και αερίου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας στο Russian Energy Week 2025 στη Μόσχα, έστειλε σαφές μήνυμα για τη θέση της Ρωσίας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, τονίζοντας ότι η χώρα του παραμένει σταθερός πυλώνας παραγωγής και προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου παρά τις δυτικές κυρώσεις και τις γεωπολιτικές πιέσεις.

Στην κεντρική του ομιλία, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου συνεχίζει να αυξάνεται, διαψεύδοντας τις προβλέψεις περί ταχείας απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, παρουσίασε τη Ρωσία ως αξιόπιστο εταίρο εντός του OPEC+ και ως χώρα που έχει αναπροσανατολίσει με επιτυχία τις εξαγωγές της προς νέες αγορές εκτός Ευρώπης.

Αναφερόμενος στον τομέα του φυσικού αερίου, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η διακοπή των ευρωπαϊκών εισαγωγών δεν αποδυνάμωσε, αλλά ενίσχυσε τον στρατηγικό μετασχηματισμό της Μόσχας προς «πιο υπεύθυνους και προβλέψιμους» αγοραστές στην Ασία και τον Παγκόσμιο Νότο.

Τέλος, ο Πούτιν ανέδειξε τη διεύρυνση της ρωσικής ενεργειακής παρουσίας μέσω έργων πυρηνικής συνεργασίας με χώρες όπως η Αίγυπτος, το Μπανγκλαντές και η Τουρκία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσέγγισης εντός των BRICS.

Αναλυτικότερα όσα είπε για το μέλλον της αγοράς πετρελαίου, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters:

«Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο φέτος θα ανέλθει στα 104,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο περισσότερα από πέρυσι.

Οι κύριοι παράγοντες που ενισχύουν την κατανάλωση είναι η ενεργός ανάπτυξη της πετροχημικής βιομηχανίας, η οποία αυξάνεται ταχύτερα από το παγκόσμιο ΑΕΠ, καθώς και ο τομέας των μεταφορών, όπου πολλά σχέδια για την κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης καθυστερούν.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα που κινούνται με βενζίνη — και θα συνεχίσουν να το κάνουν.»

Για τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα:

«Η Ρωσία διατηρεί τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό που ασκείται εις βάρος μας.

Αντιπροσωπεύουμε περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής και αναμένουμε να παράγουμε 510 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους — περίπου 1% λιγότερο από πέρυσι. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με τη συμφωνία του OPEC+, δηλαδή πρόκειται για εθελοντική μείωση.

Ο ρωσικός πετρελαϊκός κλάδος λειτουργεί αξιόπιστα και σχεδιάζει το μέλλον του. Οι εταιρείες μας όχι μόνο προμηθεύουν με συνέπεια την εγχώρια αγορά και αναπτύσσουν την πετρελαϊκή διύλιση, αλλά —παρά το δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον— επέδειξαν ευελιξία και κατάφεραν να δημιουργήσουν νέες οδούς προμήθειας και πληρωμής.

Ενώ στο παρελθόν οι εξαγωγές πετρελαίου και πετρελαιοειδών μας προσανατολίζονταν κυρίως σε έναν καταναλωτή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον η γεωγραφία έχει διευρυνθεί σημαντικά.»

Για τον OPEC+:

«Η Ρωσία συνεχίζει να συνεργάζεται στο πλαίσιο του OPEC+. Με βάση τα κοινά μας συμφέροντα, εμείς και οι εταίροι μας τηρούμε τις δεσμεύσεις μας για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς.

Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό γίνεται προς όφελος όχι μόνο των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών. Οι κοινές μας προσπάθειες αποδίδουν καρπούς — αναφέρομαι πρωτίστως στις ποσότητες προσφοράς στην αγορά και στο επίπεδο των τιμών.

Αυτές οι παράμετροι ικανοποιούν τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές, επιτρέπουν στον κλάδο να δρομολογεί επενδυτικά έργα, και —το σημαντικότερο— δημιουργούν συνθήκες για πιο προβλέψιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Η προβλεψιμότητα στην αγορά πετρελαίου είναι ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο σε αυτόν τον τομέα της παγκόσμιας οικονομίας.»

Για τον τομέα του φυσικού αερίου:

«Θα μπορούσε να φαίνεται ότι η άρνηση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να δεχθούν ρωσικό φυσικό αέριο και η καταστροφή του γνωστού αγωγού Nord Stream μάς απομόνωσαν από τις παραδοσιακές μας αγορές και προκάλεσαν πλήγμα σε έναν ζωτικό τομέα του ενεργειακού μας συμπλέγματος.

Πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου μας αρχικά μειώθηκαν, αλλά στη συνέχεια άρχισαν και πάλι να αυξάνονται. Δεν έχουν ακόμη ανακάμψει πλήρως, αλλά η ανοδική πορεία είναι σαφής.

Η κίνηση της ΕΕ απλώς επιτάχυνε τη στροφή μας προς πιο υποσχόμενους και υπεύθυνους αγοραστές — χώρες που κατανοούν τα δικά τους συμφέροντα και ενεργούν ορθολογικά, με βάση τα εθνικά τους συμφέροντα.»

Για τη διεθνή ενεργειακή συνεργασία:

«Σε αυτό το υπόβαθρο, κατασκευάζουμε πυρηνικούς σταθμούς στην Αίγυπτο, το Μπανγκλαντές και την Τουρκία, και σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία στον πυρηνικό τομέα με τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου μέσω των BRICS.»