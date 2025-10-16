Υεμένη: Οι Χούθι ανακοίνωσαν το θάνατο του αρχηγού του επιτελείου τους

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν την Πέμπτη (16/10) ότι ο αρχηγός του επιτελείου τους, Μοχάμεντ Αμπντ Αλ-Καρίμ αλ-Γκαμάρι, ένας από τους ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, σκοτώθηκε «ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά του».

Χωρίς να κατηγορήσουν άμεσα το Ισραήλ για τη δολοφονία, οι Χούθι τόνισαν ότι η σύγκρουση με το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα «υποστεί την αποτρεπτική τιμωρία για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει».

Τον Αύγουστο, το Ισραήλ είχε πλήξει τον αλ-Γκαμάρι, τον υπουργό Άμυνας και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη των Χούθι σε αεροπορικές επιδρομές στη Σαναά, όπου σκοτώθηκαν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που ελέγχουν οι Χούθι και αρκετοί άλλοι υπουργοί.

Ο Γκαμάρι ήταν μέλος του «Γραφείου Τζιχάντ» των Χούθι, υπό τον Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι, υπεύθυνο για τον στρατιωτικό σχεδιασμό. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι ο Γκαμάρι δέχτηκε επίθεση σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή και πρόσθεσε: «Θα κάνουμε το ίδιο και με οποιαδήποτε απειλή στο μέλλον».

Οι Χούθι είχαν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, με τους περισσότερους να αναχαιτίζονται, ενώ το Ισραήλ απάντησε με επιδρομές σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι. Ο Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι δήλωσε ότι η ομάδα θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Ισραήλ με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και θα επαναλάβει την υποστήριξή της προς τη Γάζα εάν δεν τηρηθεί.