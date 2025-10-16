Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου στον Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός έχει δυσανεξία στη Δημοκρατία και στον διάλογο

Με σκληρή γλώσσα απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη δευτερολογία της στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Αφορμή στάθηκε η αναφορά του πρωθυπουργού ότι αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί υπερέβησαν τον προβλεπόμενο χρόνο της πρωτολογίας τους.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «δεν αντέχει τον διάλογο και επιλέγει να φεύγει και να κλείνει τα μικρόφωνα». «Η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει βαθιά δυσανεξία στη Δημοκρατία. Δεν αντέχει ούτε την αντιπαράθεση ούτε την αντιπολίτευση», είπε χαρακτηριστικά.

Στη χώρα των εγκλημάτων, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο χρόνος ομιλίας

Συνεχίζοντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για την «υποκριτική», όπως τη χαρακτήρισε, στάση του, σημειώνοντας: «Ο πρωθυπουργός μας μάλωσε γιατί μιλήσαμε πολύ. Στη χώρα των εγκλημάτων των Τεμπών, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη χώρα της διαπλοκής και της διαφθοράς, το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι να μιλήσεις πολύ στη Βουλή».

Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη για «ακραία αλαζονεία», λέγοντας ότι «προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του», ενώ αναφέρθηκε με οξύτητα και στην «προστασία» που παρέχει η κυβέρνηση στους υπευθύνους των μεγάλων σκανδάλων.

Η δύναμη δεν βρίσκεται στα όπλα αλλά στο φρόνημα

Αναφερόμενη στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καταλάβει πως η πραγματική δύναμη δεν είναι στις φρεγάτες, στα υποβρύχια και στα όπλα, αλλά στο φρόνημα, τη συνείδηση και την αγάπη για την πατρίδα».

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της που, όπως είπε, «ο πρωθυπουργός θεωρεί κορυφαία στιγμή της εξωτερικής πολιτικής την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ», επισημαίνοντας ότι «η πιο σημαντική πράξη εξωτερικής πολιτικής του ελληνικού λαού ήταν η αντίσταση απέναντι στη χούντα και η απειλή εξόδου από το Συμβούλιο της Ευρώπης όταν απειλήθηκε η Δημοκρατία».

Αιχμές για τη δίκη των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε εκτενώς και στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «προσποιείται άγνοια» για τη διαδικασία που διεξάγεται στη Λάρισα.

«Δεν ήξερε τίποτα ο κ. Μητσοτάκης, παρότι οι άνθρωποί του βρίσκονται στο εδώλιο», είπε, υποστηρίζοντας ότι «η δίκη που θα γίνει είναι εκείνη που δεν αγγίζει τους πολιτικά υπεύθυνους».

Επανέλαβε, επίσης, ότι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «πρέπει να κληθεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός», προσθέτοντας αιχμηρά: «Όχι μόνο οι “φραπέδες” και οι “χασάπηδες”».

Σκληρή ήταν και η αναφορά της κ. Κωνσταντοπούλου στη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στη Βουλή: «Ο πρωθυπουργός θέλει να έχει πάντα το πλεονέκτημα. Όμως αυτό δεν χτίζεται με κόλπα, αλλά με σιγουριά, αποφασιστικότητα, ηγεσία και αρχές, όλα όσα του λείπουν».

Τον χαρακτήρισε «πρωθυπουργό των στημένων συζητήσεων, των στημένων δικών και των ελεγχόμενων ψηφοφοριών», αναφερόμενη σε υποθέσεις όπως τα Τέμπη, οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η χώρα δεν ήταν ποτέ ρεντίκολο

Απαντώντας σε προηγούμενη δήλωση του πρωθυπουργού ότι «η Ελλάδα ήταν ρεντίκολο», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε: «Η χώρα μας δεν ήταν ποτέ ρεντίκολο. Ρεντίκολο είναι όσοι μικροί πολιτικοί τύποι προσβάλλουν τη χώρα από τη θέση του πρωθυπουργού».

Κριτική στο ΝΑΤΟ και κάλεσμα για συλλογική εξωτερική πολιτική

Κλείνοντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει «την πιο συγκροτημένη και αναλυτική πρόταση για την εξωτερική πολιτική», επισημαίνοντας πως «η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται μονομερώς από καμία κυβέρνηση» και ζητώντας τη λειτουργία του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «εγκληματική» την πρόσδεση της Ελλάδας στην ατζέντα του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι «η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών, σε βάρος των κοινωνικών, εντάσσεται στη λογική της ατζέντας Τραμπ».