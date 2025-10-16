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Stéphane Boujnah: Οι εισηγμένες στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από το ολοκληρωμένο μοντέλο της Euronext
Οικονομία
20:40 - 16 Οκτ 2025

Stéphane Boujnah: Οι εισηγμένες στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από το ολοκληρωμένο μοντέλο της Euronext

Reporter.gr Newsroom
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Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, καλωσορίζει την έκκληση του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για βαθύτερες και πιο ελκυστικές ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών. 

Όπως τονίζει ο Stéphane Boujnah, η Euronext, που για 25 χρόνια ενώνει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, προσφέρει ενιαία ρευστότητα και τεχνολογική πλατφόρμα σε πάνω από 1.700 εταιρείες.

Υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση επιτυχούς εξαγοράς της ATHEX, οι ελληνικές εταιρείες θα επωφεληθούν από το ολοκληρωμένο μοντέλο της Euronext, ενώ τονίζει - επίσης- την ανάγκη για ενιαία εποπτεία μέσω της ESMA.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Stéphane Boujnah, Διευθύνοντος Συμβούλου και Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext: «Καλωσορίζω την έκκληση του Καγκελάριου Friedrich Merz για βαθύτερες και πιο ελκυστικές ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και για περισσότερη ενοποίηση στον τομέα των υποδομών των αγορών, με τελικό όφελος τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Για 25 χρόνια, η Euronext ενώνει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Σήμερα, περισσότερες από 1.700 εταιρείες είναι εισηγμένες στην Euronext, αντιπροσωπεύοντας συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 6,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, τη Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο και το Παρίσι επωφελούνται από την ενιαία δεξαμενή ρευστότητας και την τεχνολογική πλατφόρμα μας. Εάν η προσφορά της Euronext για την εξαγορά όλων των μετοχών της ATHEX είναι επιτυχής, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Ελλάδα θα επωφεληθούν επίσης από το ολοκληρωμένο μοντέλο της Euronext.

Η Euronext έχει πάντα κινηθεί από την πεποίθηση ότι στην Ευρώπη είναι πάντα δυνατόν να επιτύχουμε μαζί, αντί να αποτύχουμε χωριστά. Η Euronext είναι έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, δημιουργώντας μια βαθύτερη δεξαμενή ρευστότητας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Παράλληλα, είναι επείγον να αντιμετωπιστεί ένα ακόμη βασικό εμπόδιο για την Ένωση Αποταμίευσης και Επενδύσεων: η απόκλιση στη ρύθμιση και την εποπτεία. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε μια αποφασιστική κίνηση προς την ενιαία εποπτεία μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)».

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