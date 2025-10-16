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Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενίσχυσε το διεθνές της αποτύπωμα - Ο πολιτικός μηδενισμός βλάπτει τη χώρα
Πολιτική
22:35 - 16 Οκτ 2025

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενίσχυσε το διεθνές της αποτύπωμα - Ο πολιτικός μηδενισμός βλάπτει τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει σημαντικά το διεθνές της αποτύπωμα και πλέον προσεγγίζει τις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής «από θέση πραγματικής ισχύος», υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Γεραπετρίτης, κλείνοντας τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής που έγινε μετά από αίτημα του πρωθυπουργού για ενημέρωση σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Κατήγγειλε παράλληλα «πολιτικό μηδενισμό» από την αντιπολίτευση, ο οποίος «μικραίνει τη χώρα» και υπονομεύει το επίπεδο της δημόσιας συζήτησης. «Ο πολιτικός μηδενισμός που ακούστηκε σήμερα βλάπτει την Ελλάδα», επισήμανε, ζητώντας πιο συγκροτημένο και τεκμηριωμένο διάλογο για εθνικά θέματα.

Αποσαφήνιση θέσεων - Απαντήσεις σε αιτιάσεις των κομμάτων

Ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε σημείο προς σημείο σε δηλώσεις που έγιναν από στελέχη της αντιπολίτευσης. Αιχμηρά σχολίασε ότι ορισμένοι πολιτικοί «χρησιμοποιούν υπερβολές», για παράδειγμα, ότι δήθεν η Ελλάδα έχει «περιοριστεί» στα έξι ναυτικά μίλια ή ότι έχει συμφωνήσει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. «Διαβάζω τη δήλωσή μου: δεν τίθεται ζήτημα τέτοιας στρατιωτικής συμμετοχής. Είναι εξαιρετικά πρώιμο», τόνισε, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του Κουτσούμπα.

Ως προς την περίπτωση των F-35 και της Τουρκίας, ξεκαθάρισε ότι «δεν έχει αρθεί κανένας περιορισμός» και υπενθύμισε πως οποιαδήποτε πώληση τέτοιας τεχνολογίας προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη της αμερικανικής Γερουσίας, κάτι που σήμερα «είναι εξαιρετικά μακρινό».

Αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι «οι Τούρκοι τουρίστες δεν πληρώνουν είσοδο» στην Ελλάδα, ο υπουργός διευκρίνισε ότι ισχύει τέλος 60 ευρώ που καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία, απορρίπτοντας ως αναλήθειες τις σχετικές κατηγορίες.

Στρατηγική, «τρίπτυχο ισχύος» και πρωτοβουλίες

Ο κ. Γεραπετρίτης περιέγραψε τη στρατηγική προσέγγιση της κυβέρνησης ως «τρίπτυχο», ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, ενεργή άμυνα και εξωστρεφής, σοβαρή εξωτερική πολιτική. Όπως τόνισε, η επιλογή της είναι να λειτουργεί η Ελλάδα «στην πρωτοβουλία και όχι στην αντίδραση».

Ανέφερε συγκεκριμένα πεδία όπου, κατά την αξιολόγησή του, η χώρα έχει ενισχύσει τη θέση της: την επανεκκίνηση άτυπων συζητήσεων για το Κυπριακό, την εκλογή της Ελλάδας σε μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με ευρεία στήριξη, και τη σύναψη στρατηγικών σχέσεων με χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ινδία. Επισήμανε επίσης ότι η Ελλάδα διατηρεί «άριστες σχέσεις» με χώρες του Κόλπου, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Τουρκία: Διάλογος, γεωγραφία και «διαπραγματευτικά χαρτιά»

Για την Τουρκία ο υπουργός χαρακτήρισε τις σχέσεις «εξαιρετικά σαφείς»: υπάρχουν «σημαντικά κεφαλαιώδη ζητήματα» που τις διαφοροποιούν, ωστόσο η γεωγραφία επιβάλλει την ανάγκη δομημένου διαλόγου. Στόχος, είπε, είναι η διατήρηση ηρεμίας και αποφυγή κρίσεων, ενώ παράλληλα η Ελλάδα αυξάνει τα διαπραγματευτικά της χαρτιά.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες για τη θαλάσσια χωροταξία (θαλάσσια πάρκα) ως έκφραση κυριαρχίας, λέγοντας: «Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Αλλά καμία αντίδραση δεν θα μας αποτρέψει από να κάνουμε ό,τι είναι εθνικό συμφέρον».

Ο υπουργός στάθηκε στη μοναδική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη όσον αφορά τις επαφές με τα δύο αντίπαλα κέντρα στη Λιβύη και υπογράμμισε ότι η ελληνική μέση γραμμή σε θέματα υφαλοκρηπίδας με τη Λιβύη έχει, όπως είπε, σεβαστεί την ελληνική μέση γραμμή. Επίσης σημείωσε τη μείωση των παράτυπων ροών μεταναστών ως απόρροια συνεργειών.

Για το Σινά, ανέφερε ότι προωθείται συμφωνία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση που θα τεθεί στην κρίση της τοπικής μοναστηριακής κοινότητας της Αγίας Αικατερίνης, ώστε να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας και η συνέχεια της μονής.

Στο ζήτημα της Γάζας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα λειτούργησε σταθερά: «Δεν λείψαμε ποτέ. Καταδικάσαμε τη τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ταυτόχρονα όμως επισημάναμε τα όρια που ενίοτε υπερβλήθηκαν». Επισήμανε την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, ειδικά στα παιδιά που μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, και την άμεση επίσκεψη της παλαιστινιακής υπουργού Εξωτερικών μετά την υπογραφή της εκεχειρίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης κατέληξε ότι η περίοδος χαρακτηρίζεται από «μεγάλη πολιτική ένταση» διεθνώς και ανατροπές στη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφάλειας, γεγονός που, όπως είπε, απαιτεί «σοβαρή και στιβαρή εξωτερική πολιτική», στηριγμένη στο διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε ότι η εικόνα που παρουσίασε η αντιπολίτευση για την Ελλάδα ήταν «απολύτως αναντίστοιχη με την πραγματικότητα» και ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες ώστε η χώρα να παραμείνει «σε κατάσταση πρωτοβουλίας».

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