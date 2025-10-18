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Ανδρουλάκης: Aδιανόητη η συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας – Στόχος ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική
13:59 - 18 Οκτ 2025

Ανδρουλάκης: Aδιανόητη η συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας – Στόχος ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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«Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με σοβαρές γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Μόνη λύση είναι ένα σχέδιο προοδευτικό, με αλληλεγγύη και αλληλοκατανόηση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τοποθέτησή του στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ.

«Χθες [17/10] είχα την τιμή να συναντήσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και να του μεταφέρω την άποψη του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με άλλους όρους ο ρωσικός αναθεωρητισμός σε σχέση με τον τουρκικό αναθεωρητισμό.»

«Γι’ αυτό, για εμάς είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει παράνομα το 40% της Κύπρου να συζητάμε ότι μπορεί να γίνει μέλος του προγράμματος SAFE.», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και προσέθεσε:

«Είναι επιπλέον πολύ σημαντικό ότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έθεσαν στο συνέδριό τους στόχο ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες, θα μειώσει τις ανισότητες και θα έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό σε σχέση με τρίτα κράτη.

Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι με πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπαίνει στην ατζέντα το θέμα της στέγασης.

Ένα ζήτημα που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές.

Χαίρομαι που οι πρωτοβουλίες μας δείχνουν έναν άλλο δρόμο για την Ένωση. Ένα δρόμο αλληλεγγύης και ευημερίας όλων των ευρωπαϊκών λαών.», καταλήγει η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

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