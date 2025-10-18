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Μαρινάκης εναντίον Κωνσταντοπούλου: «Αντιδημοκρατικό σόου σε απευθείας μετάδοση»
Πολιτική
15:10 - 18 Οκτ 2025

Μαρινάκης εναντίον Κωνσταντοπούλου: «Αντιδημοκρατικό σόου σε απευθείας μετάδοση»

Reporter.gr Newsroom
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Δριμεία κριτική άσκησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αποχώρησή της από τη ζωντανή εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, το πρωί του Σαββάτου (18/10).  

Για «βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου» έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η στάση της κας Κωνσταντοπούλου δεν προκαλεί έκπληξη.

«Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας πως «είναι γνωστό ότι όσοι κραυγάζουν για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι «η κα Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει, και στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη».

Η αιχμή για άλλα κόμματα

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απευθύνει αιχμή προς τα κόμματα που έχουν κατά καιρούς συνεργαστεί ή συνταχθεί με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι, δυστυχώς, παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;», σχολίασε.

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