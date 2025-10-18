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Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε live από εκπομπή επειδή ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική
11:33 - 18 Οκτ 2025

Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε live από εκπομπή επειδή ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Το πρωί του Σαββάτου (18/10), η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα έδινε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και τη Φαίη Μαυραγάνη. Ωστόσο η παρουσία της έμελλε να είναι σύντομη, αφού αποχώρησε από τα πρώτα λεπτά της συζήτησης.  

Μετά την αποχώριση της κας Κωνσταντοπούλου, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής είπε, χαριτολογώντας, «ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη που έχω κάνει στη ζωή μου».

Και ο λόγος για αυτό ήταν η πρώτη ερώτηση της Φαίης Μαυραγάνη σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται να κυκλοφορήσει μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Η ερώτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία είπε:

«Αχ, μην μου ξεκινάτε σας παρακαλώ. Φαίη μου γλυκειά δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει λόγος κανένας» και προσέθεσε:

«Υπάρχουν πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα για τα οποία όσοι είμαστε πραγματικά ταμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία, δίνουμε την ψυχή μας. Πέρασε πριν απο δυο ημέρες το εκτρωματικό νομοσχέδιο για την έργασία. Δεν θα αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα.»

«Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε (για τον Τσίπρα), θα φύγω. Κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έτοιμη να σηκωθεί.

Η δημοσιογράφος άφησε το θέμα Τσίπρα στην άκρη και άρχισε να ρωτάει σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι, ωστόσο φάνηκε πως ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου σηκώθηκε και αποχώρησε από το πλατό.

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