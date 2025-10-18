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Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης φέρνει τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω της δικαίωσης Ρούτσι
Πολιτική
16:28 - 18 Οκτ 2025

Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης φέρνει τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη λόγω της δικαίωσης Ρούτσι

Reporter.gr Newsroom
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«Ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται έξω από την παράταξη», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open και την εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες”, σημειώνοντας ότι «οι εσωκομματικές εκλογές ολοκληρώθηκαν πριν από έναν χρόνο και φαίνεται πια ότι οι μάχες που δίνουμε συνολικά, με τον πρόεδρό μας, μέσα και έξω από τη Βουλή, φέρνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Τόνισε ότι το μείζον ζήτημα που πρέπει να απασχολεί το ΠΑΣΟΚ είναι το πως θα μπορέσει να απαντήσει στις αγωνίες των πολιτών.

«Εκεί έξω υπάρχουν χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι περιμένουν από εμάς να εκφράσουμε την πολιτική αλλαγή. Επομένως, όλοι όσοι εκφράζουμε δημόσιο λόγο, οφείλουμε να μην πληγώνουμε τους ανθρώπους αυτούς με τις παρεμβάσεις μας. Δεν μπορεί διαρκώς να συζητάμε για τα εσωτερικά μας θέματα και να μην συζητάμε για τα πραγματικά ζητήματα των Ελλήνων πολιτών», σημείωσε.

Υποστήριξε, ακόμη, ότι η όποια συζήτηση αφορά τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών πρέπει να αποπνέει σεβασμό. Και πρόσθεσε: «Πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν εκφραζόμαστε για εκείνους. Η πολιτικολογία πρέπει να τους αφήνει στην άκρη. Δεν χωρά καμία κρίση γύρω από απόψεις και αντιλήψεις, οι οποίες εκφράζονται στη δημόσια σφαίρα από τους γονείς των θυμάτων».

Επέμεινε στην ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη και εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης με φόντο και την επικείμενη τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αναγκάζεται να φέρει μία τροπολογία, ακριβώς επειδή τις τελευταίες 30 ημέρες ήταν εκεί ο κ. Ρούτσι. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός του τόπου, τα τελευταία έξι χρόνια. Έχουν περάσει από εκεί εκδηλώσεις για το Μακεδονικό, για τα μνημόνια, για οικονομικά θέματα. Πότε πήρε την απόφαση ο κ. Μητσοτάκης; Όταν ένιωσε ότι το ηθικό και λογικό δικαίωμα του κ. Ρούτσι έγινε αποδεκτό από τη Δικαιοσύνη και ούτε θα καθυστερήσει η έναρξη της δίκης, ούτε κανένα από τα έωλα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν διάφοροι αλαλάζοντες υπουργοί», συμπλήρωσε.

Αναφέρθηκε, δε, στην «επιμονή του κ. Μητσοτάκη, στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, στον κ. Τσίπρα ενώ δεν ήταν καν παρών. Αυτό τι δείχνει; Δείχνει μία πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να ασχοληθεί με τον κ. Τσίπρα και επί της ουσίας να τον προμοτάρει, να τον εμφανίζει διαρκώς ως αντίπαλο».

Σε αυτό το πλαίσιο, σχολίασε ότι «και ο κ. Τσίπρας και ο κ. Σαμαράς είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί, η παρουσία των οποίων αξιολογήθηκε στο παρελθόν με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση για το μέλλον, για τα θέματα τα οποία απασχολούν τώρα τους πολίτες».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβάται κάτι. «Έχει συγκεκριμένες πολιτικές αξίες και ιδέες, αυτές θέλει να υπερασπιστεί και να διαμορφώσει άλλες συνθήκες για τους πολίτες, οι οποίοι περνάνε πολύ δύσκολα. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα κατευθυνθούμε δεν αφορά πρόσωπα, έχει να κάνει με πολιτικές επιλογές. »Δηλαδή έχει ανάγκη σήμερα ένας πολίτης να δουλεύει 13 ώρες την ημέρα ή έχει ανάγκη να βλέπει περισσότερο τα παιδιά του; Όταν λοιπόν θα δουλεύει 13 ώρες αυτή η μάνα και αυτός ο πατέρας, που θα αφήνουν τα παιδιά τους. Αυτά είναι ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε», κατέληξε.

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