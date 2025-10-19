Γεραπετρίτης: Είμαστε σε προκαταρκτική συμφωνία για τη Μονή Σινά

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο στις συνομιλίες με την αιγυπτιακή κυβέρνηση αναφορικά με το καθεστώς της Μονής Σινά και την ελπίδα του για την ταχεία επίτευξη οριστικής συμφωνίας που θα διευθετεί μια μακροχρόνια εκκρεμότητα προς το καλύτερο συμφέρον της Μονής.

Μιλώντας στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Χριστόδουλου, του άρτι χειροτονηθέντος Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών και του Αιγύπτιου Πρέσβη Ιχάμπ Σολιμάν, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρά ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μια προκαταρκτική κοινή κατανόηση. Ο τελικός λόγος, βεβαίως, ανήκει στη Σιναϊτική Αδελφότητα, στην οποία η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε μια συμφωνία που θα διευθετεί αυτήν τη μακροχρόνια, μακραίωνη εκκρεμότητα προς όφελος της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς.»

Ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή χειροτονίας του Αρχιεπισκόπου Συμεών από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο στον Ναό της Αναστάσεως, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή του «σε αυτό το ιστορικής σημασίας γεγονός», που αφορά τη χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ. «Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, όπως και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αποτελούν φάρους πνευματικότητας με παγκόσμια ακτινοβολία. Είναι επίσης από τους σπουδαιότερους θεματοφύλακες μιας παράδοσης πολύτιμης για την ιστορία, την κληρονομιά και την πνευματική ταυτότητα της Ελλάδας και όλου του ελληνισμού», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ισχυρή σύνδεση της Ελλάδας με τον Σινά, σημειώνοντας ότι «η θέα της γαλανόλευκης, ακόμη και στην έρημο, στους Αγίους Τόπους, θυμίζει τον ακατάλυτο δεσμό με τον ελληνισμό». Εξέφρασε τη δέσμευση της Ελλάδας να παρέχει στην Μονή Σινά κάθε υποστήριξη, ενώ υπογράμμισε ότι η πολιτεία έχει εργαστεί συστηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση και θα συνεχίσει να το πράττει με αφοσίωση και σεβασμό στους εκκλησιαστικούς θεσμούς.

Τέλος, επανέλαβε τη διαβεβαίωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και την παροχή ισχυρής υποστήριξης σε όλα τα πεδία. «Για την Ελλάδα, η προστασία των δικαιωμάτων και των προνομίων του Πατριαρχείου και η διατήρηση της χριστιανικής παρουσίας στα Ιεροσόλυμα και στη Μέση Ανατολή είναι ύψιστη προτεραιότητα», κατέληξε.