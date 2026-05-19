Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο
10:37 - 19 Μάι 2026

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Ένας... πρωτότυπος δημόσιος διάλογος έχει ξεσπάσει με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε από το συνέδριο της ΝΔ πως στις επόμενες εκλογές θα επιλέξει ποιο πρόσωπο προτιμά να σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο του πρωθυπουργού στις 3 τα ξημερώματα, αν προκύψει μία μεγάλη κρίση.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα: «Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;»

Η δήλωση αυτή σήκωσε μεγάλη συζήτηση, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για copy paste του πρωθυπουργού από μία παλιότερη πολιτική διαφήμιση της Χίλαρι Κλίντον, όταν υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νέα διάσταση στο ερώτημα του πρωθυπουργού έδωσε, όμως, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε παρέμβασή του στον Κύκλο Ιδεών. Έθεσε συγκεκριμένα ένα νέο ερώτημα στον πρωθυπουργό και τον κάλεσε να πει δημόσια ποιο θα είναι το πρώτο τηλεφώνημα που θα κάνει ο ίδιος, αν η Ελλάδα βρεθεί στο επίκεντρο μίας κρίσης.

Συγκεκριμένα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έριξε το γάντι ως εξής: «Αυτός ποιον θα πάρει τηλέφωνο; Τον Τραμπ, την πρόεδρο της Κομισιόν, κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή τον Νετανιάχου; Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο».

Το γάντι σήκωσε εκ μέρους του πρωθυπουργού ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος απάντησε πως το πρώτο τηλεφώνημα θα γίνει στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, καθώς η Ελλάδα είναι αυτάρκης αμυντικά. Σε διευκρινιστική ερώτηση για το ποιο θα είναι το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδας, ο ΥΠΕΞ είπε πως «τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα γίνουν εκεί που πρέπει. Στους εταίρους μας στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον κόσμο».

Αξιοσημείωτο είναι, πάντως, ότι η όλη συζήτηση γίνεται πάνω σε κάτι που μοιάζει να θεωρείται βέβαιο. Ότι δηλαδή θα υπάρξει μία κρίση και η ανάγκη για διεθνή παρέμβαση.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/05/2026 - 10:58
