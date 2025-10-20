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Αλαβάνος: Δεν είναι Αριστερά ο Τσίπρας – Εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής
Πολιτική
10:12 - 20 Οκτ 2025

Αλαβάνος: Δεν είναι Αριστερά ο Τσίπρας – Εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής

Reporter.gr Newsroom
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«Εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής. Εμένα ρωτάτε; Δεν ασχολούμαι με τέτοιες υποθέσεις», σχολίασε ο Αλέκος Αλαβάνος, το πρωί της Δευτέρας (20/10), όταν ρωτήθηκε σχετικά με το εάν ο Αλέξης Τσίπρα αποτελεί τη νέα ελπίδα για την Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο.

«Βλέπουμε ότι ένα κομμάτι του Τύπου για κάποιους λόγους που δεν τους έχω καταλάβει, προσπαθεί να τον επιβάλει στην κοινή γνώμη και αυτό έχει φανεί», ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Αλαβάνος και προσέθεσε: «Αυτήν τη στιγμή πρέπει να κάνουμε στροφή στην πολιτική. Μην μου λέτε για Αριστερά και τον κ. Τσίπρα, γιατί δεν είναι Αριστερά ο κ. Τσίπρας».

«Τότε είχαμε 3 κόμματα - τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς τον παλιό αριστερό ΣΥΡΙΖΑ - που γονάτισαν κυριολεκτικά στη Γερμανία και στις δυνάμεις της ΕΕ και επιβάλανε ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα, για το οποίο έφτυσε αίμα ο κόσμος που εργαζόταν. Και έρχονται τώρα οι μεγάλες δυνάμεις στα ΜΜΕ, οι οποίες επιδιώκουν άλλους δρόμους, να παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρουν όμως αυτά, εμένα με ενδιαφέρει να παίξει τη ζωή του ο λαός», υπογράμμισε ο κ. Αλαβάνος.

«Ένα κομμάτι του κόσμου βρίσκεται σε εξαιρετική δυσκολία. Και τώρα μιλάνε αν θα είναι κάποιος Τσίπρας ή Τσόπρας ή Τσάπρας. Αριστερά είναι όποιος βάζει την κάρτα στο σακάκι του; Τι σημασία έχει που πήρε από μένα τον ΣΥΡΙΖΑ; Έχω κάνει λάθη στις πολιτικές επιλογές μου.», είπε ο κ. Αλαβάνος και συμπλήρωσε:

«Η Αριστερά ήταν μια δύναμη που προσπαθούσε να εμπνεύσει τον ελληνικό λαό, προσπαθούσε να κριτικάρει τις μεγάλες δυνάμεις. Για αυτό και πιστεύω βαθιά ότι πρέπει να κάνουμε μια αριστερή στροφή. Δεν ήταν αριστερή στροφή είτε ο Τσίπρας είτε ο Δραγασάκης που ήταν υπάλληλοι της μεγάλης εξουσίας στην Ευρώπη».

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