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Σημάδια ανάκαμψης στο πετρέλαιο μετά το πεντάμηνο χαμηλό – Σε φάση διόρθωσης ο χρυσός
Εμπορεύματα
13:34 - 21 Οκτ 2025

Σημάδια ανάκαμψης στο πετρέλαιο μετά το πεντάμηνο χαμηλό – Σε φάση διόρθωσης ο χρυσός

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη (21/10), έπειτα από πτώση στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι ανησυχίες για υπερπροσφορά και κινδύνους στη ζήτηση, μαζί με τη συνεχιζόμενη εμπορική διαμάχη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας - των δύο μεγαλύτερων καταναλωτών πετρελαίου στον κόσμο – συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 0,75% στα 61,47 δολάρια το βαρέλι. Ταυτόχρονα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Νοεμβρίο κινείται ανοδικά κατά 0,88% στα 57,52 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές υποχώρησαν τη Δευτέρα (21/10) στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαΐου, λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά και επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας ως αποτέλεσμα της πρόσφατης κλιμάκωσης στη διαμάχη ΗΠΑ–Κίνας.

«Οι κερδοσκοπικές θέσεις υπέρ χαμηλότερων τιμών πιθανότατα θα συνεχιστούν όσο το Brent παραμένει κάτω από τα 65 δολάρια», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Οι τιμές έχουν υποχωρήσει καθώς ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC) και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας – γνωστοί ως OPEC+ – προχωρούν με τα σχέδιά τους να προσθέσουν περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά. Αυτό έχει οδηγήσει αναλυτές στην πρόβλεψη πλεόνασμα αργού τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος, με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας να εκτιμά την περασμένη εβδομάδα παγκόσμιο πλεόνασμα σχεδόν 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως το 2026.

Παράλληλα, οι αναλυτές της Goldman Sachs αναμένουν ότι η τιμή του Brent θα υποχωρήσει στα 52 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο του 2026, αν και η πτώση αυτή ενδέχεται να καθυστερήσει, καθώς ήδη συνυπολογίζονται μεγαλύτερα από τα εποχικά αποθέματα στις χώρες του ΟΟΣΑ τον Νοέμβριο, ενώ περαιτέρω αυξήσεις στα αποθέματα αναμένονται τον Ιανουάριο. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη ισχύς στα περιθώρια διύλισης ντίζελ στηρίζει τη ζήτηση για αργό.

Σημειώνεται ακόμη ότι μια προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters τη Δευτέρα (21/10) έδειξε ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ πιθανόν αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενόψει των εβδομαδιαίων αναφορών από το American Petroleum Institute και την EIA. Για την εβδομάδα που έληξε στις 10 Οκτωβρίου, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και ντίζελ μειώθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις.

«Δεν βρισκόμαστε σε κρίση υπερπροσφοράς. Τα αποθέματα αποσταγμάτων μόλις μειώθηκαν, και οποιαδήποτε γεωπολιτική έκπληξη μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις βραχυπρόθεσμα, αλλά η κυρίαρχη τάση παραμένει καθοδική εκτός αν ο OPEC+ επιβραδύνει την αύξηση παραγωγής ή υπάρξουν θετικές μακροοικονομικές εκπλήξεις», δήλωσε ο αναλυτής Ole Svalbye της SEB Bank.

Επιπλέον, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα καταλήξουν σε μια ευρύτερη συμφωνία για το εμπόριο, αυτό θα μπορούσε να προσφέρει ώθηση – ή τουλάχιστον ένα «πάτωμα» - στις τιμές. Οι επενδυτές στηρίζουν τις ελπίδες τους στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί την επόμενη εβδομάδα στη Νότια Κορέα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, αν και οι διαφορές για δασμούς, τεχνολογία και πρόσβαση στις αγορές παραμένουν άλυτες.

Σταθερές διακυμάνσεις στο φυσικό αέριο – Υποχωρεί ο χρυσός

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τρίτης (21/10), το φυσικό αέριο σημειώνει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Νοέμβριο να παρουσιάζονται ελαφρώς ενισχυμένα κατά 0,145% στα 31,785 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός μπαίνει σε φάση διόρθωσης με πτώση 2,01% στα 4.273,11 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι σημειώνει ηχηρές ζημιές 4,52% στα 49,073 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός σημειώνει απώλειες 1,03% και βρίσκεται στα 4,9838 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει 0,23% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1614 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,25% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3373 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,01% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8686 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

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