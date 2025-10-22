ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διαξιφισμοί κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Παράπλευρη κόντρα Δένδια-Μαξίμου
Πολιτική
08:25 - 22 Οκτ 2025

Διαξιφισμοί κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Παράπλευρη κόντρα Δένδια-Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τροπολογία για τη φύλαξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη προκάλεσε έντονη αντιπαραθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης στη Βουλή. Ωστόσο, ανέδειξε και ένα μεγάλο ρήγμα μέσα στις τάξεις της ΝΔ.

Ο Νίκος Δένδιας έλαμψε δια της απουσίας του από τη Βουλή. Επέλεξε να μην είναι παρών στην ομιλία του Πρωθυπουργού και παράλληλα έκανε μια δήλωση με την οποία ουσιαστικά διαχώρισε τη θέση του με την απόφαση του Μαξίμου να αναδείξει σε μείζον πολιτικό θέμα τη φύλαξη του μνημείου.

«Το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Η δήλωση αυτή δεν αντιμετωπίζει προφανώς με... ενθουσιασμό την κυβερνητική πρωτοβουλία. Ο υπουργός Άμυνας προσθέτει μάλιστα πως «όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

Το Μέγαρο Μαξίμου δεν ενθουσιάστηκε από τη συγκεκριμένη δήλωση, την οποία φυσικά εκμεταλλεύθηκε η αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για "δελφινομαχίες" εντός της ΝΔ.

Κυβερνητικές πηγές απέρριψαν τις αιτιάσεις αυτές, στέλνοντας όμως παράλληλα και ένα σαφές μήνυμα στον Νίκο Δένδια.



Το μήνυμα του Μαξίμου

«Σχετικά με τις αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που βλέπουν αποστάσεις και κόντρες εντός της κυβέρνησης, έχουμε από τη μια τη ΝΔ που κατέβηκε στη Βουλή συγκροτημένα με 7 συναρμόδια υπουργεία (Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) να δείχνουν εμπράκτως τη στάση τους συνυπογράφοντας την σχετική τροπολογία.

Και από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδίδονται σε μια τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας, όταν ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε ενωτικά και επανέφερε την έννοια της ιερότητας και του σεβασμού στον χώρο».

Στην κυβέρνηση, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, «επισημαίνουμε την ουσία της τοποθέτησης του πρωθυπουργού και τις απαντήσεις που έδωσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και από τη στιγμή, που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή τους. Αυτό που απασχολεί πραγματικά την κοινωνία είναι η στάση κάθε κόμματος ξεχωριστά, πάνω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το ιερό μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;»

Σε... ελεύθερη μετάφραση το Μαξίμου λέει στον Νίκο Δένδια πως η τροπολογία φέρει την υπογραφή του και πρέπει να την εφαρμόσει.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως η τροπολογία έχει μια... δημιουργική ασάφεια που επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες. Το υπουργείο Άμυνας άλλωστε έχει την ευθύνη της φροντίδας του μνημείου ενώ η αστυνομία διατηρεί το κομμάτι της ασφάλειας.

Από τη μεριά της η αντιπολίτευση σχεδόν καθολικά θεωρεί αντισυνταγματική την τροπολογία, λέγοντας πως δεν μπορούν να απαγορευθούν οι συναθροίσεις. Επισημαίνουν επίσης πως δεν είναι το ίδιο το μνημείο με τον χώρο μπροστά από τους εύζωνες.

Η κυβέρνηση όμως επιμένει και το... σίριαλ αναμένεται να συνεχιστεί.

Το επεισόδιο της Τρίτης ολοκληρώθηκε πάντως με συγκέντρωση διαμαρτυρίας ακριβώς στο σημείο που υποτίθεται πως στο μέλλον θα απαγορεύονται οι συναθροίσεις...

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2025 - 08:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χατζηθεοδοσίου: Η επόμενη δεκαετία θα είναι η δεκαετία της γυναικείας επιχειρηματικότητας
Επιχειρήσεις

Χατζηθεοδοσίου: Η επόμενη δεκαετία θα είναι η δεκαετία της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Διπλωματική «μάχη» για τις σπάνιες γαίες: ΕΕ και Κίνα σε έκτακτες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες
Ειδήσεις

Διπλωματική «μάχη» για τις σπάνιες γαίες: ΕΕ και Κίνα σε έκτακτες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες

Wall: Νέο ρεκόρ για τον Dow με ώθηση από τα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών
Χρηματιστήρια

Wall: Νέο ρεκόρ για τον Dow με ώθηση από τα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών

Διονύσης Σαββόπουλος: “Εκτός γραμμής”
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Διονύσης Σαββόπουλος: “Εκτός γραμμής”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα
Ανεμοδείκτης

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

ΣΒΕ: Ζητά ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΒΕ: Ζητά ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ