Διαξιφισμοί κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Παράπλευρη κόντρα Δένδια-Μαξίμου

Ο Νίκος Δένδιας έλαμψε δια της απουσίας του από τη Βουλή. Επέλεξε να μην είναι παρών στην ομιλία του Πρωθυπουργού και παράλληλα έκανε μια δήλωση με την οποία ουσιαστικά διαχώρισε τη θέση του με την απόφαση του Μαξίμου να αναδείξει σε μείζον πολιτικό θέμα τη φύλαξη του μνημείου.



«Το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».



Η δήλωση αυτή δεν αντιμετωπίζει προφανώς με... ενθουσιασμό την κυβερνητική πρωτοβουλία. Ο υπουργός Άμυνας προσθέτει μάλιστα πως «όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».



Το Μέγαρο Μαξίμου δεν ενθουσιάστηκε από τη συγκεκριμένη δήλωση, την οποία φυσικά εκμεταλλεύθηκε η αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για "δελφινομαχίες" εντός της ΝΔ.



Κυβερνητικές πηγές απέρριψαν τις αιτιάσεις αυτές, στέλνοντας όμως παράλληλα και ένα σαφές μήνυμα στον Νίκο Δένδια.

«Σχετικά με τις αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που βλέπουν αποστάσεις και κόντρες εντός της κυβέρνησης, έχουμε από τη μια τη ΝΔ που κατέβηκε στη Βουλή συγκροτημένα με 7 συναρμόδια υπουργεία (Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) να δείχνουν εμπράκτως τη στάση τους συνυπογράφοντας την σχετική τροπολογία.Και από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδίδονται σε μια τεχνητή απόπειρα διχασμού της κοινωνίας, όταν ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε ενωτικά και επανέφερε την έννοια της ιερότητας και του σεβασμού στον χώρο».Στην κυβέρνηση, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, «επισημαίνουμε την ουσία της τοποθέτησης του πρωθυπουργού και τις απαντήσεις που έδωσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και από τη στιγμή, που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή τους. Αυτό που απασχολεί πραγματικά την κοινωνία είναι η στάση κάθε κόμματος ξεχωριστά, πάνω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Πρέπει ή όχι να περιφρουρηθεί το ιερό μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;»Σε... ελεύθερη μετάφραση το Μαξίμου λέει στον Νίκο Δένδια πως η τροπολογία φέρει την υπογραφή του και πρέπει να την εφαρμόσει.Η αλήθεια βέβαια είναι πως η τροπολογία έχει μια... δημιουργική ασάφεια που επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες. Το υπουργείο Άμυνας άλλωστε έχει την ευθύνη της φροντίδας του μνημείου ενώ η αστυνομία διατηρεί το κομμάτι της ασφάλειας.Από τη μεριά της η αντιπολίτευση σχεδόν καθολικά θεωρεί αντισυνταγματική την τροπολογία, λέγοντας πως δεν μπορούν να απαγορευθούν οι συναθροίσεις. Επισημαίνουν επίσης πως δεν είναι το ίδιο το μνημείο με τον χώρο μπροστά από τους εύζωνες.Η κυβέρνηση όμως επιμένει και το... σίριαλ αναμένεται να συνεχιστεί.Το επεισόδιο της Τρίτης ολοκληρώθηκε πάντως με συγκέντρωση διαμαρτυρίας ακριβώς στο σημείο που υποτίθεται πως στο μέλλον θα απαγορεύονται οι συναθροίσεις...