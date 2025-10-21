Δένδιας: Απών από τη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Δήλωση με... νόημα

Ο Νίκος Δένδιας έλαμψε δια της απουσίας του από τη συζήτηση επί της τροπολογίας για τη φύλαξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στη Βουλή την Τρίτη (21/10).

Παρότι η τροπολογία αφορά άμεσα το υπουργείο Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας δεν πήγε στη Βουλή, παρότι πήρε το λόγο και ο πρωθυπουργός.

Αντίθετα επέλεξε να παρευρεθεί στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για την παρουσίαση της επετειακής έκδοσης με τίτλο «Ημερολόγιο Επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου 1940–1941». Στη Βουλή σχολιάστηκε πως ήταν ουσιαστικά απέναντι και σίγουρα θα μπορούσε να πάει και στην Ολομέλεια. Συνεπώς, αφού δεν πήγε ήθελε να στείλει κάποιο μήνυμα με τη στάση του.

Ο κ.Δένδιας τοποθετήθηκε, πάντως, για το περιεχόμενο της τροπολογίας με γραπτή δήλωση, που διένειμε το απόγευμα της Τρίτης, στην οποία αναφέρει ότι «το μνημείο ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Η δήλωση αυτή δεν αντιμετωπίζει προφανώς με... ενθουσιασμό την κυβερνητική πρωτοβουλία. Προσθέτει μάλιστα πως «όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων».

Αναλυτικά η δήλωση Δένδια

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συνυφασμένος με την εθνική μνήμη. Μνημείο απόδοσης σεβασμού σε όσους θυσιάστηκαν υπέρ Πατρίδος και Έθνους. Χώρος ενότητας και ομοψυχίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων. Είναι σκοπός καθ’ εαυτό.



Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.



Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε.



Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».