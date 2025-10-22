Τσίπρας: Χρήσιμη η σύσταση πενταμερούς για την Ανατολική Μεσόγειο – Οι 6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής

Τις δικές του 6+1 βασικές προϋποθέσεις για τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής απέναντι στις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις καταθέτει ο Αλέξης Τσίπρας σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα, Τετάρτη (22/2), στην εφημερίδα Καθημερινή.

Αναλυτικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός εντάσσει στις αναλύσεις του και τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι με την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον υιοθετεί πλέον το «δίκαιο του ισχυρού» και μεγάλο μέρος των κυνικών προσεγγίσεων που χαρακτηρίζουν ισχυρά αυταρχικά καθεστώτα.

Οι προϋποθέσεις για μια εθνική στρατηγική

Κεντρικό μήνυμα του άρθρου αποτελεί η επιτακτική ανάγκη θωράκισης της χώρας έναντι νέων κρίσεων και προκλήσεων, μέσα από τη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής πυξίδας. Ο κ. Τσίπρας τονίζει πως αυτή πρέπει να βασίζεται σε μια ενεργητική, πολυδιάστατη και συνεκτική εξωτερική πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέρχεται στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, υπενθυμίζοντας ότι είχε στηρίξει, τον Δεκέμβριο του 2024, τις συνομιλίες των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας για από κοινού προσφυγή στη Χάγη, αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Σε αντίθεση, όπως επισημαίνει, η σημερινή κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει αυτή τη διαδικασία.

Αναφορικά με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύγκληση διάσκεψης της Ανατολικής Μεσογείου, ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι δεν αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία, αλλά προέρχεται από την αμερικανική πλευρά. Παρά ταύτα, τονίζει ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η πρόταση θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη – με την προϋπόθεση πως θα διασφαλιστούν σαφείς «κόκκινες γραμμές» απέναντι στις ΗΠΑ.

Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι αν λείπει η κατάλληλη προετοιμασία, η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα. Για τον λόγο αυτόν, προτείνει τις εξής 6+1 βασικές προϋποθέσεις:

-Στον πυρήνα της στρατηγικής να βρίσκεται ο συντονισμός με την Κυπριακή Δημοκρατία.

-Να υπάρξει ευρωπαϊκή συμμετοχή στη διάσκεψη.

-Η Αθήνα να επιδιώξει τη σύνδεση της αναθεωρημένης Τελωνειακής Συμφωνίας ΕΕ–Τουρκίας με την κατάθεση συνυποσχετικού στη Χάγη.

-Να επανενεργοποιηθεί η πρόταση Τσίπρα του 2022 για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με τις όμορες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και να συνδεθεί με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε περιοχές όπως η νότια και ανατολική Κρήτη και το Καστελλόριζο.

-Να υπάρξει ελληνικός σχεδιασμός για συντονισμένες διμερείς οριοθετήσεις και, αν χρειαστεί, παράλληλες προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο. Ο πρώην πρωθυπουργός εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο εμμονής της Άγκυρας και της Τρίπολης στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

-Να συμπεριληφθεί στη διάσκεψη εκπροσώπηση της Βεγγάζης από τη Λιβύη.

Ολοκληρώνοντας το άρθρο του, ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεις ή μικροκομματικούς υπολογισμούς. Προειδοποιεί ότι η έλλειψη σταθερής στρατηγικής πυξίδας και οι λανθασμένοι κυβερνητικοί χειρισμοί μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα σε αδιέξοδα. Κλείνει με την έκκληση «έστω και τώρα» να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε να αποτραπεί ένα τέτοιο σενάριο.