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Κοντονής: Αποκλειστική ευθύνη του Τσίπρα η κρίση στην Αριστερά
Πολιτική
11:51 - 22 Οκτ 2025

Κοντονής: Αποκλειστική ευθύνη του Τσίπρα η κρίση στην Αριστερά

Reporter.gr Newsroom
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Βαριές ευθύνες απέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Κοντονής μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 για την κρίση στην αριστερά χαρακτηρίζοντάς την "προϊόν αποκλειστικά του πρώην πρωθυπουργού." 

«Σήμερα έρχεται να το κάνει ακόμη χειρότερο. Αν άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 17% και ξεκινάει με 9, δεν θα μακροημερεύσει και μάλιστα, ενώ είναι σε εκκρεμότητα κόμμα Καρυστιανού», τόνισε.

«Σήμερα όπως είναι η κατάσταση στην κεντροαριστερά, δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο, ούτε με το Μεσσία ο οποίος έρχεται σήμερα για να συστήσει κόμμα μέσω της συγγραφής του βιβλίου, ούτε με τεχνητές ενώσεις. Δηλαδή "να τα βρούμε" όπως έτσι διαμείβεται στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα κατά τη γνώμη μου. Χρειάζεται ένας νέος φορέας στην κεντροαριστερά», είπε χαρακτηριστικά..

Αναφορικά με την καθυστέρηση της εκταφής του Ντένις Ρούτσι, είπε πως οποιαδήποτε εξέλιξη δεν καθυστερεί την εξέλιξη της δίκης. "Δεν χάθηκε κι ο κόσμος", δήλωσε ο κ. Κοντονής.

«Βλέπουμε προσπάθειες πολιτικής εκμετάλλευσης της ιστορίας των Τεμπών», τόνισε ο κ. Κοντονής, κατονομάζοντας ως "δράστη" τον Κυριάκο Βελόπουλο αλλά και το πρώην κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος μας έλεγε για ξυλόλιο, είναι κόμματα τα οποία συνέδεαν -το πρώην κόμμα μου δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ- το δράμα των Τεμπών με τον θάνατο του γιου της Εισαγγελέως της Λάρισας», είπε χαρακτηριστικά.

«Την ευταξία θα μπορούσε να την έχει η αστυνομία», δήλωσε o πρώην υπουργός αναφορικά με τη συζήτηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. «Μας ήρθαν μνήμες άλλων εποχών στο μυαλό και τέλος πάντων διευκρινίστηκε χτες ότι είναι μόνο για την ευταξία του μνημείου», είπε.

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