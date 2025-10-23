Κατάθεση Τυχεροπούλου: Οι πηγές της ΝΔ βλέπουν «ασάφειες», ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ «αποκαλύψεις»

«Κόλαφος» ήταν η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, κατά την κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα της Πέμπτης (23/10).

Η κ. Τυχεροπούλου κατήγγειλε πως δέχτηκε έντονες πιέσεις από τον Λευτέρη Αυγενάκη, για να πληρωθούν ύποπτα ΑΦΜ, ενώ έκανε λόγο για «λάσπη» και «σπίλωση» του ονόματός της, προκειμένου «να εξυπηρετηθούν συμφέροντα».

Πιέσεις δέχτηκε, όπως σημείωσε, και από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, ο οποίος όπως χαρακτηριστικά είπε «διέχεε το φόβο στον Οργανισμό» και εξυπηρετούσε τα συμφέροντα Αυγενάκη, ενώ αναφορικά με τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές») είπε πως εμφανιζόταν ως «παράγοντας» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δήλωσε, ακόμη, επανειλημμένα πως φοβάται για τη ζωή της, ενώ ερωτηθείσα σχετικά με τον κ. Αυγενάκη είπε χαρακτηριστικά: «Στην πρώτη συνάντηση με τον κ. Αυγενάκη είπα - δυστυχώς ή ευτυχώς - ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να αφεθεί να κάνει τη δουλειά του. Αυτό ήταν casus belli, δεν έπρεπε να το έχω ξεστομίσει.»

Πηγές ΝΔ: Χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν

Οι πηγές της Πειραιώς σχολίασαν ότι η κα Τυχεροπούλου δεν απάντησε επαρκώς σε όσα ρωτήθηκε, δεν έδωσε σαφείς εξηγήσεις και «η κατάθεσή της προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε, καθώς κινήθηκε σε γραμμή προσωπικής δικαίωσης».

Οι πηγές της ΝΔ, δε, σχολίασαν ιδιαίτερα έντονα την υπόθεση της 78χρονης που πληρώθηκε από τον Οργανισμό – και για την οποία η κα Τυχεροπούλοπυ είπε πως ορθώς πληρώθηκε – υποστηρίζοντας ότι η μάρτυς δεν έδωσε σαφείς εξηγήσεις.

«Την ίδια ώρα, η μάρτυρας η οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επέλεξε να αποδώσει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλα όσα η Νέα Δημοκρατία έχει εδώ και χρόνια επισημάνει και η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να διορθώσει.», σημειώνουν ακόμη, μεταξύ άλλων.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Συγκλονιστική κατάθεση – Αποκαλύπτει σύστημα συγκάλυψης

«Η σημερινή κατάθεση της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αποτελεί μια κρίσιμη μαρτυρία για τη διαφθορά που επικρατούσε στο εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και το κλίμα εκφοβισμού που ήταν κυρίαρχο» αναφέρουν πηγές προσκείμενες στο ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, οι κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη βρίσκουν – σε αντίθεση με τις πηγές της ΝΔ – πως η μάρτυς παρουσίασε αναλυτικά παραδείγματα από ελέγχους όπου δηλώνονταν ψεύτικα βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά της χώρας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αποκαλυπτική βρίσκουν την κατάθεσή της για τη διοίκηση Μπαμπασίδη, κατά την οποία – καθώς φαίνεται – υπήρξαν έντονες παρεμβάσεις και πιέσεις σχετικά με τα «παγωμένα» ΑΦΜ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Οι πρώην υπουργοί της ΝΔ γνώριζαν ακριβώς την κατάσταση

«Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος αγωνιά για το μέλλον του, αποκαλύπτεται καθημερινά, σε απευθείας μετάδοση, το “πανίσχυρο σύστημα” και το κλίμα τρόμου που αυτό έχει επιβάλει εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σχολιάζουν, δε, πως η κα Τυχεροπούλου δεν είπε τίποτα διαφορετικό από αυτό που ήδη «όλη Ελλάδα ξέρει», ότι δηλαδή «οι πρώην υπουργοί της ΝΔ γνώριζαν ακριβώς την κατάσταση».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζουν, δε, ότι, «μέχρι στιγμής, ο “Φραπές”, όπως και ο “Χασάπης”, αλλά και η “κυρία με τη Ferrari”, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή, με αποκλειστική ευθύνη τής κυβερνητικής πλειοψηφίας. “Είχε φτάσει στο σημείο ο Ξυλούρης να βρει το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μου. Μίλησε με τα παιδιά μου”, η σοκαριστική καταγγελία της κυρίας Τυχεροπούλου, ενδεικτική του κλίματος τρόμου που έχει επικρατήσει επί κυβερνήσεων της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ».