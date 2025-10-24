Μητσοτάκης: Εκτός SAFE η Τουρκία όσο διατηρεί το casus belli και αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών

Την πάγια ελληνική θέση ότι η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE όσο διατηρεί το casus belli κατά της Ελλάδος και αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία νησιών στο Αιγαίο, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση του για «τα σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαικής αμυντικής πολιτικής» και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι στον Οδικό Χάρτη για την Ετοιμότητα της ΕΕ έως το 2030 χαρακτηρίζονται εμβληματικά έργα, που αποτελούσαν ανέκαθεν εθνική προτεραιότητα, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα.

«Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, ότι υπάρχει πλέον η αναγνώριση ότι οποιοδήποτε αμυντικό έργο θα πρέπει να λαμβάνει υπ όψιν όλα τα ευρωπαικά σύνορα.

Σε ερώτηση για την ιδέα του περί ενός κοινού ευρωπαικού μηχανισμού δανεισμού, ο κ, Μητσοτάκης τόνισε ότι στην παρούσα φάση δεν έχουν εξειδικευτεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα προαναφερθέντα έργα. «Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο να έχει ωριμάσει ιδέα για ένα Ευρωπαικό Αμυντικό Ταμείο κοινής χρηματοδότησης. Εγώ θα επιμένω να παρουσιάζω αυτή την πρόταση, να την συζητάμε στο Ευρωπαικό Συμβούλιο και πιστεύω θα έρθει η ώρα, που θα ωριμάσει η συγκεκριμένη πρόταση, διότι απαντά σε μια πραγματική κοινή ευρωπαΐκή ανάγκη.

Καμία απόφαση για το δάνειο επανόρθωσης προς την Ουκρανία

Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι κατά τη σημερινή Σύνοδο δεν ελήφθη απόφαση για το δάνειο επανόρθωσης προς την Ουκρανία μέσω της αξιοποίησης των «παγωμένων» ρωσικών και σημείωσε ότι η Κομισιόν καλείται στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσει μία πολύ καλά τεκμηριωμένη νομικά πρόταση κατά την οποία, όπως είπε, θα διασφαλισθεί πως οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν θα επιβαρυνθούν με αχρείαστα συστημικά ρίσκα.

Σε ερώτηση για τη συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το στεγαστικό πρόβλημα ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο για το ζήτημα της στέγης» επικαλούμενος εκ νέου το μέτρο της επιστροφής ενός ολόκληρου ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη έχει ρόλο να παίξει δίνοντας μας περισσότερη ευελιξία στην χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παραδείγματος χάριν για τις επισκευές σπιτιών χωρίς να είμαστε αυστηρά περιορισμένοι ότι αυτές οι επισκευές θα πρέπει να αφορούν μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση. Να αναμένετε εξαγγελίες από την ελληνική κυβέρνηση σε αυτήν την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή αυτών των πρωτοβουλιών. Εν όψει του επόμενου προυπολογισμού θα πρέπει να εξετάσουμε και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης.

Ερωτηθείς για την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη μετάβαση ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι ως προς την ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και ταυτόχρονα ρεαλιστές, ώστε να μην υπονομεύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαικής βιομηχανίας και ασφαλώς «να μην να μην προκαλέσουμε κοινωνικές αναταράξεις επιβάλλοντας ένα δυσβάσταχτο κόστος στα νοικοκυριά μας και της επιχείρησης μας».

Επιπλέον, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «υπάρχει μια γενικότερη κατανόηση ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να επιδείξουμε ρεαλισμό και δεν πρέπει να προτάξουμε τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας πέρα και πάνω άλλους στόχους, όπως την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει να υπηρετούνται μέσα από τις πολιτικές μας». Εξάλλου ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στο κείμενο συμπερασμάτων αποτυπώνονται με σαφήνεια οι ελληνικές προτεραιότητες, έτσι όπως τα συμφωνήσαμε ύστερα από μία μακρά συζήτηση και εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα το οποίο πετύχαμε.

Οδικός χάρτης για το 5Χ5 στην Ανατολική Μεσόγειο

Τέλος σε ερώτηση για την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε πριν από μία εβδομάδα σχετικά με το σχήμα 5Χ5 στην Ανατολική Μεσόγειο ο Έλληνας πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «πολύ σύντομα το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι σε θέση να παρουσιάσει έναν πιο σαφή Οδικό Χάρτη για αυτήν την σκέψη την οποία παρουσίασα. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει που η Ελλάδα αναλαμβάνει μία τέτοια πρωτοβουλία, καθώς η χώρα μας έχει συμμετάσχει και έχει δρομολογήσει αρκετά πολυμερή σχήματα. Προφανώς και θα είμασταν ανοιχτοί εάν υπάρχουν και άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, που θα ήθελαν να συμμετάσχουν να εξετάσουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως μία απαράβατη προϋπόθεση για να μπορέσει αυτή η πρωτοβουλία να τελεσφορήσει και να καταλήξει τελικά.

Ο ένας και απαράβατος όρος είναι ο αδιαπραγμάτευτος σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συζητήσεων τόσο για το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, όσο και για άλλα θέματα όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».