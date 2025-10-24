Ανδρουλάκης στο TikTok: Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα, όλα τα πληρώνεις εσύ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω βίντεο στο TikTok, επισημαίνει τη σημαντική αύξηση του κόστους διαβίωσης τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τη σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα να φτάνει το 30% και τις τιμές σε ρεύμα και ενοίκια να αυξάνονται.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει τις προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι οποίες περιλαμβάνουν μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ, δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή και αυστηρότερους ελέγχους με πρόστιμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ προτείνει λύσεις – για μια Ελλάδα για όλους».

Πιο αναλυτικά στο βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει: «Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ» σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με:

Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής

Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού & της ΔΙΜΕΑ

Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή

Ενίσχυση ελέγχων και πρόστιμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει λύσεις – για μια Ελλάδα για όλους».

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7564732840399637782?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545556401877157398}