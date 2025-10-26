ΠΑΣΟΚ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως «επισπεύδων της συγκάλυψης» στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ανάρτηση του ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πέντε χρόνια προσποιείται τον ανήξερο, προστατεύει υπουργούς μέσω αντισυνταγματικών διαδικασιών και αντιστέκεται σε ελέγχους ευρωπαϊκών θεσμών.

Η πλήρης διαλεύκανση του σκανδάλου, σύμφωνα με τον Τσουκαλά, θα έρθει μόνο με την αποχώρηση του Πρωθυπουργού και την ήττα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά σχετικά με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού έχει ως εξής: «Ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του Πρωθυπουργού έχει εν τέλει πολύ χιούμορ.

Πως αλλιώς να ερμηνευτεί η αποστροφή “δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις”, στο στόμα του Πρωθυπουργού:

-Που επί πέντε χρόνια προσποιείται τον ανήξερο για ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο φόρτωσε πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων.

-Που έστησε μια αντισυνταγματική φαρσοκωμωδία στη Βουλή για να μπει ασπίδα σε δύο υπουργούς του, ώστε να μην τεθούν στην έρευνα της Δικαιοσύνης.

-Που κομματικά στελέχη του, όπως ο “Φραπές” και η Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν επίδειξη jaguar.

Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια διαλεύκανσης του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που ζητούν τον έλεγχο.

Ο Πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον "ήρωα της διαφάνειας". Θα ήταν κωμωδία, αν δεν ήταν μια θλιβερή τραγωδία.

Η αλήθεια, όμως, είναι πως λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του σε ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς.

Η κάθαρση θα έρθει μόνο με την αποχώρηση του και την ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».