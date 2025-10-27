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Παρέμβαση Βατσινά στη Βουλή: «Να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες για τους ασκούμενους δικηγόρους»
Πολιτική
13:17 - 27 Οκτ 2025

Παρέμβαση Βατσινά στη Βουλή: «Να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες για τους ασκούμενους δικηγόρους»

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης των ασκούμενων δικηγόρων, ιδιαίτερα στην Κρήτη, ανέδειξε με ερώτησή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, παρά τον καθοριστικό ρόλο της άσκησης στη διαμόρφωση των νέων νομικών της χώρας, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η πρακτική αυτή παραμένουν προβληματικές. Η έλλειψη νομοθετικής κατοχύρωσης της εργασιακής κατάστασης των ασκουμένων, η ανεπαρκής αμοιβή, η έλλειψη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης και το υψηλό κόστος διαβίωσης —ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης όπως το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο— καθιστούν πολλούς νέους επιστήμονες οικονομικά ευάλωτους και συχνά οδηγούν σε εγκατάλειψη ή καθυστέρηση της επαγγελματικής τους πορείας.

Η βουλευτής τονίζει πως «η περίοδος της άσκησης πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό στάδιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι περίοδο εκμετάλλευσης ή επισφαλούς εργασίας». Επιπλέον, αναδεικνύει την ανάγκη για δίκαιη θεσμική μεταρρύθμιση, που θα διασφαλίζει κατώτατη εγγυημένη αμοιβή, σαφές ωράριο και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους ασκούμενους δικηγόρους.

Με την ερώτησή της, η βουλευτής ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διευκρινίσει:

  1. Αν προτίθεται να αναπροσαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο εργασίας των ασκουμένων δικηγόρων, ώστε να κατοχυρωθεί ένα αξιοπρεπές καθεστώς άσκησης.

  2. Αν εξετάζεται η δημιουργία ειδικού προγράμματος στήριξης για ασκούμενους δικηγόρους σε νησιωτικές περιοχές, όπως η Κρήτη, με τη μορφή επιδοτήσεων ή συνεργασιών με τοπικούς φορείς.

  3. Αν υπάρχει πρόθεση ενίσχυσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων των Δικηγορικών Συλλόγων με κρατική χρηματοδότηση και σύγχρονα εργαλεία κατάρτισης.

«Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους νέους νομικούς που αποτελούν τη μελλοντική ραχοκοκαλιά της Δικαιοσύνης στη χώρα μας. Η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών άσκησης είναι ζήτημα όχι μόνο επαγγελματικής ισότητας, αλλά και θεσμικού σεβασμού στο λειτούργημα του δικηγόρου», υπογράμμισε η κ.Βατσινά, η οποία παράλληλα καταθέτει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ως αναφορά, ανακοίνωση των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων της χώρας στην οποία αναδεικνύονται τα σοβαρά προβλήματα της θεσμικής αντιμετώπισης, ήτοι της απαξίωσης των ασκουμένων δικηγόρων.

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