Χρηστίδης: Η κυβέρνηση παίζει με τα σπίρτα και αυτό θα στοιχίσει στη χώρα

«Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της ΝΔ παίζουν με τα σπίρτα. Ο τρόπος με τον οποίο προχωρά, όλο αυτό το δηλητήριο που ρίχνει στην κοινωνία για να βγει η ίδια κερδισμένη, ως πυλώνας σταθερότητας, είναι κάτι το οποίο θα στοιχίσει στη χώρα», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open τη Δευτέρα (27/10).

Ειδικότερα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επειδή δεν μπορεί να ανέβει στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, «επιχειρεί να διαμορφώσει συνθήκες μιας μεγάλης πολιτικής κρίσης, η οποία θα στοιχίσει πολύ άσχημα στη σταθερότητα της χώρας. Αυτή η πολιτική κρίση μπορεί να δημιουργήσει πολύ εύκολα και κοινωνική κρίση». Και πρόσθεσε: «Και θέλω να πω ότι όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον και φαντάζομαι και άλλες πολιτικές δυνάμεις, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί».

Στηλίτευσε, δε, τη στάση του Πρωθυπουργού, ο οποίος - όπως είπε - κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για όσα ο ίδιος κάνει συστηματικά.

«Το είδαμε αυτό και από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου άκουσον - άκουσον, επιχείρησε να μας πει ότι θα πάει την ιστορία μέχρι τέλους, ενώ όλο αυτό το σκάνδαλο το είδαμε να εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της δικής τους διακυβέρνησης. Και εδώ ακόμα ψάχνουμε να βρούμε στην Επιτροπή της Βουλής ποιος είναι ο Μάκης», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, κας Κοβέσι, ότι η διαφθορά και η διαπλοκή στοιχίζει ζωές στην Ελλάδα. «Και μετά ο κύριος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι φταίνε οι γονείς για το γεγονός ότι δεν προχωράει η εκδίκαση της υπόθεσης των Τεμπών. Το έχουμε ξανακούσει το επιχείρημα αυτό από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, ότι κάποιοι κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να καθυστερήσει η δίκη», σημείωσε.

Ανέδειξε, τέλος, τη διγλωσσία της κυβέρνησης με φόντο και την ομολογία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ότι η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ήρθε τρεις μέρες αφότου σταμάτησε την απεργία πείνας ο κύριος Ρούτσι.

«Γιατί όταν εμείς λέγαμε ότι συνδέονται τα δύο γεγονότα μας έλεγαν όχι, δεν συνδέονται. Και βλέπετε πως τώρα πάει η κυβέρνηση να σπιλώσει το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης απεργίας πείνας, της αποδοχής του αιτήματος από τη Δικαιοσύνη και προφανώς εν όψει της 28ης Οκτωβρίου θα έρθει και θα πει ότι πρόβλημα είναι οι γονείς που μαζεύονται εκεί και όχι το γεγονός ότι έχουμε σμπαραλιασμένα τρένα», κατέληξε.