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ΠΑΣΟΚ κατά Ομάδας Αλήθειας για την αναπαραγωγή της δήλωσης Δρυμιώτη: «Να τους χαίρεστε, κ. Μητσοτάκη»
Πολιτική
17:45 - 27 Οκτ 2025

ΠΑΣΟΚ κατά Ομάδας Αλήθειας για την αναπαραγωγή της δήλωσης Δρυμιώτη: «Να τους χαίρεστε, κ. Μητσοτάκη»

Reporter.gr Newsroom
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Σε σχολιασμό προχώρησε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την ανάρτηση της Ομάδας Αλήθειας όσον αφορά την αναπαραγωγή του σχολίου του Ανδρέα Δρυμιώτη «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας». 

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του επιτίθεται προσωπικά στον πρωθυπουργό τονίζοντας: «Να τους χαίρεστε, κ. Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση της ΝΔ ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα».

Πιο αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην ανακοίνωση του: «Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη.

Το απόστημα του τοξικού διχασμού που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του.

Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας».

Αναμένουμε από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί τον διχαστικό οχετό της «Ομάδας Αλήθειας».

Πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι «προνόμιο» κάποιων ο πατριωτισμός.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα».

Ο πολιτικός σχολιαστής Ανδρέας Δρυμιώτης σε χθεσινές του δηλώσεις για τις κενές θέσεις στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, επισημαίνοντας την απουσία εκπροσώπων από την Αριστερά, υπογράμμισε ότι η απουσία αυτή πρέπει να προβληματίσει κάθε Έλληνα και πρόσθεσε: «Δηλαδή, πλέον το να είσαι Αριστερός, έχει καταλήξει να είναι -εγώ θα πω-, να μην είσαι Έλληνας».

Η αναπαραγωγή των δηλώσεων του κ. Δρυμιώτη από την Ομάδα Αλήθειας έφερε την έντονη αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 17:50
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