ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι επιβεβαίωσαν το Άρθρο 5 και ανακοίνωσαν εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων

Νέες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας και της στήριξης προς την Ουκρανία περιλαμβάνει το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τους συμμάχους να ανακοινώνουν εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 50 δισ. δολαρίων και σημαντική στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Στη διακήρυξη που υιοθετήθηκε από τους ηγέτες των κρατών-μελών της Συμμαχίας, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαναβεβαιώνεται η «ακλόνητη δέσμευση» των συμμάχων στη συλλογική άμυνα, όπως αυτή προβλέπεται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Η συγκεκριμένη διάταξη ορίζει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των συμμάχων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη σημασία του διατλαντικού δεσμού.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ενίσχυση της άμυνας της Συμμαχίας, ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες προκλήσεις ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το τελικό ανακοινωθέν καταγράφει συμφωνίες για νέες αμυντικές προμήθειες συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 50 δισ. δολάρια, με στόχο την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών και τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία. Οι σύμμαχοι δεσμεύονται να διαθέσουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισ. ευρώ για το 2026, ενώ παράλληλα συμφωνούν να διατηρήσουν το 2027 επίπεδο στήριξης τουλάχιστον αντίστοιχο με εκείνο της προηγούμενης χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους προς το Κίεβο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt74m5yo8k1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}