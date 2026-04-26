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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται.
Πολιτική
11:16 - 26 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται.

Reporter.gr Newsroom
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«Η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι ήττα για την κυβέρνηση των σκανδάλων, ήττα για τα ολιγοπώλια, και μια περήφανη νίκη του λαού για μια πραγματικά ισχυρή και δίκαιη Ελλάδα» αναφέρει με δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφέρει: «Ο Πρωθυπουργός είναι περήφανος για τα μέτρα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε μέσα στη βδομάδα.

Ένα μήνα πριν που το ΠΑΣΟΚ πίεζε για τη λήψη επιπλέον μέτρων και προέβλεπε τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν στην κοινωνία, -την ακρίβεια , τη μείωση εισοδήματος- , η κυβέρνηση αμέριμνη και χωρίς ενσυναίσθηση μας κατηγορούσε για ανευθυνότητα και λαϊκισμό χρησιμοποιώντας τους γνωστούς εξυπνακισμούς περί «λεφτόδεντρων».

Ω του θαύματος, μετά από τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κατάρρευση του αφηγήματος της αριστείας με την υπόθεση Λαζαρίδη και την κάθετη πτώση της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, βρέθηκαν τα χρήματα για να μπορέσει έστω και επικοινωνιακά η κυβέρνηση να παριστάνει την φιλολαϊκή.

Οι πολίτες όμως πια δεν τρώνε κουτόχορτο. Έχουν συνηθίσει την τακτική Μητσοτάκη, τη μία να καταγγέλλει κάθε παροχή και την επόμενη να διαφημίζει πόσα χρήματα δίνει.

Στα ημίμετρα της Νέας Δημοκρατίας που επιλέγει την πολιτική του σταγονόμετρου, το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο.

Αντί για 72 δόσεις από τις οποίες αποκλείονται οι ενήμερες οφειλές και όσες βεβαιώθηκαν μετά το 2024, προτείνουμε 120 δόσεις για όλες τις οφειλές με καταβολή του 70% και διαγραφή του υπολοίπου 30% στο τέλος της ρύθμισης εφόσον έχει τηρηθεί εμπρόθεσμα.

Αντί για την όγδοη τροποποίηση στον αποτυχημένο εξωδικαστικό μηχανισμό, προτείνουμε επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 και θέσπιση υποχρεωτικής συμμετοχής στον εξωδικαστικό για όλες τις περιπτώσεις.

Αντί για πενήντα ευρώ ετησίως παροχή στους συνταξιούχους την ώρα που η ακρίβεια τους διαλύει τη ζωή, προτείνουμε νέο ΕΚΑΣ που θα καταβάλλεται μηνιαία και αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των συντάξεων.

Αντί για επιστροφή ενοικίου που θα μετακυλήσει στο κόστος του ενοικίου τον επόμενο χρόνο, προτείνουμε δημιουργία κοινωνικών κατοικιών για να τονωθεί η προσφορά και αποκλιμακωθούν οι τιμές.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται. Η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι ήττα για την κυβέρνηση των σκανδάλων, ήττα για τα ολιγοπώλια, αλλά θα είναι και μια περήφανη νίκη του λαού, για μια πραγματικά ισχυρή και δίκαιη Ελλάδα».

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