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Ο Σωτήρης Σέρμπος αναλαμβάνει σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του πρωθυπουργού
Πολιτική
18:10 - 27 Οκτ 2025

Ο Σωτήρης Σέρμπος αναλαμβάνει σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του πρωθυπουργού

Reporter.gr Newsroom
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Ο αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ, Σωτήρης Σέρμπος, αναλαμβάνει σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η ανακοίνωση για την θέση του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Σωτήρη Σέρμπου έγινε από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Ποιος είναι ο Σωτήρης Σέρμπος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 7 Μαΐου 1976. Αριστούχος υπότροφος του Κολλεγίου «Ανατόλια», σπούδασε Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (BA) και στο London School of Economics and Political Science (MSc). Αριστούχος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Εκπόνησε -με βαθμό «άριστα»- τη διδακτορική του διατριβή στο Ε.Κ.Π.Α., με ερευνητικό πεδίο τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Τουρκία και Ε.Ε.: Ο Ρόλος της Εσωτερικής Πολιτικής και του Διεθνούς Παράγοντα στον Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό της Τουρκίας».

Έχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος/εμπειρογνώμονας στα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας – Θράκης και στο Κέντρο Ερευνών Ν.Α. Ευρώπης του Πανεπιστημίου Sheffield. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα θεσμικών παρεμβάσεων και οργανωτικής αναδιάρθρωσης κυβερνητικών οργάνων στρατηγικού σχεδιασμού. Έχει διδάξει Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διεθνείς Σχέσεις στο American College of Thessaloniki. Είναι σύμβουλος πολιτικής στο Gerson Lehrman Group’s Policy & Economics Council.

Την περίοδο 2014-2015, εργάστηκε ως ακαδημαϊκός υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στο πεδίο των σχέσεων Ε.Ε.-ΗΠΑ και της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη (The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies at Johns Hopkins University). Οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται στα πεδία των ευρωατλαντικών σχέσεων, της αμερικανικής και της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός αγοριού. Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά.

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