Πολάκης για την κηδεία Σαββόπουλου: Καλά κάναμε και δεν πήγαμε

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Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την απουσία της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη να αναφέρει σε ανάρτηση του ότι «καλά κάναμε και δεν πήγαμε» τονίζοντας ότι τα «στερνά τιμούν τα πρώτα».

Επιπλέον, ο Παύλος Πολάκης στην ανάρτηση του στο Facebook αναφέρει ότι ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάνε, ενώ υπενθύμισε στους ακολούθους του ότι ο μεγάλος τραγουδοποιός τον είχε αποκαλέσει «αρκουδιάρη», ενώ παραθέτει και το επίμαχο άρθρο.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Οταν η σαπιλα και η μποχα απο τα σκανδαλα και το φαγοποτι δημοσιου χρηματος του ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ εχει δηλητηριασει και τον αερα που αναπνεουμε !!

Οταν δεξιοι σιχτιριζουν τον Μητσοτακη ,τον Αδωνη ,το Βοριδη κλπκλπ!!

ΤΟΤΕ το μοναδικο καταφυγιο της κυβερνησης της ΝΔ ,της και καλα «νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιας»,ειναι η επιστροφη στον εμφυλιοπολεμικο ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ λογο του τυπου : «οι κομμουνιστες δεν ειναι Ελληνες»!!!!!!!

Γιατι δεν πήγαμε στην κηδεια του Σαββοπουλου λεει….

Βρε ουστ απο δω ,ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ,των απευθειας αναθεσεων,των υποκλοπων,του ΟΠΕΚΕΠΕ!!

Καλα καναμε και δεν πηγαμε !

Ουτε ο Σαββοπουλος θα ηθελε να πάμε, καθως τα νιατα του τα αποστραφηκε

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ !!

Υγ στη φωτο θυμιζω την τελευταια φορα που ασχοληθηκα -μετα απο αισχρη προκληση-με τον εκλιπόντα!»