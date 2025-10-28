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Πλεύρης: Ο Μεταξάς πρέπει να τιμηθεί όπως του αρμόζει ως ο πρωθυπουργός του «Όχι»
Πολιτική
18:47 - 28 Οκτ 2025

Πλεύρης: Ο Μεταξάς πρέπει να τιμηθεί όπως του αρμόζει ως ο πρωθυπουργός του «Όχι»

Reporter.gr Newsroom
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«Σήμερα πρέπει να πούμε μια μεγάλη αλήθεια», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, και – υποστηρίζοντας πως ο ρόλος του Ιωάννη Μεταξά έχει ιστορικά αποσιωπηθεί – τονίζει ότι «κάποια στιγμή ο Μεταξάς πρέπει να τιμηθεί όπως του αρμόζει ως ο πρωθυπουργός του ΟΧΙ».  

«Στην Ελλάδα της ηγεμονίας της αριστερής ιδεολογίας για δεκαετίες η Πατρίδα μας εμφανιζόταν στον Β παγκόσμιο πόλεμο ως η μοναδική χώρα που πολέμησε και δεν είχε ηγεσία», αναφέρει αρχικά ο Θάνος Πλεύρης και προσθέτει:

«Η αναφορά στον Ιωάννη Μεταξά τόσο σε επίπεδο επισήμων φορέων όσο και στα ΜΜΕ ή δεν γινόταν καθόλου ή γινόταν με το ζόρι. Ακόμη και σήμερα γίνεται δειλά.»

Σημειώνει, δε, πως: «Η ιστορία δεν παραγράφεται και η πραγματικότητα αποτυπώνεται στον εξαιρετικό διάλογο του Μεταξά με τον Γκράτσι που απέρριψε το ιταλικό τελεσίγραφο και πρέπει όλοι οι Έλληνες να τον διαβάσουν», για να καταλήξει ότι «κάποια στιγμή ο Μεταξάς πρέπει να τιμηθεί όπως του αρμόζει ως ο πρωθυπουργός του ΟΧΙ.»

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