Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα επιδιώκει να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής του Κόλπου

Ενέργεια και ασφάλεια ήταν οι δύο τομείς που εστίασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος βρίσκεται στο Μπαχρέιν για το διεθνές φόρουμ για την ασφάλεια του Περσικού Κόλπου. Συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τους ομολόγους του από το Μπαχρέιν, την Ιορδανία και τη Βρετανία.

«Σε αυτή την πρωτοβουλία η Ελλάδα προσφέρεται ως ένας αξιόπιστος εταίρος. Ένα έθνος προσανατολισμένο στη διπλωματία αρχών, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, τις σταθερές αμυντικές συνεργασίες αλλά και στη θέση ότι ο διαμοιρασμός της ευημερίας αποτελεί το καλύτερο θεμέλιο για την ειρήνη. Ένα ναυτικό έθνος δεσμευμένο στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την προστασία των εμπορικών οδών. Επίσης ένας κόμβος ενέργειας και μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα επιδιώκει να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής του Κόλπου. Με μοχλό τους ιστορικούς, πολιτισμικούς και στρατηγικούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός εξωτερικών.