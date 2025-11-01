Σαμαράς: Η απόφαση για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ αποδυναμώνει την επαρχία – Να επανεξεταστεί

Παρέμβαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ έκανε με δήλωσή του το Σάββατο (1/11) ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς επισημαίνοντας την ανάγκη να επανεξεταστεί η απόφαση.

«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Σαμαράς αναφέροντας στη δήλωσή του ότι «ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία -και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη».

Καταλήγοντας ο πρώην Πρωθυπουργός σημειώνει: «Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους».