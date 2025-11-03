«Φωτιά» στη ΝΔ για τα ΕΛΤΑ: Σκληρή επίθεση βουλευτών στον διευθύνοντα σύμβουλο - Ζητούν παραιτήσεις
22:20 - 03 Νοε 2025

Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, στελέχη του Υπερταμείου και περίπου 90 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει της αυριανής συνεδρίασης των κοινοβουλευτικών επιτροπών για το μέλλον των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η συζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, εξελίχθηκε σε πυρ ομαδόν κατά του κ. Σκλήκα, καθώς οι «γαλάζιοι» βουλευτές εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις πρόσφατες αποφάσεις περί κλεισίματος ταχυδρομικών καταστημάτων, που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσων Γιάννης Παππάς ζήτησε ξεκάθαρα την παραίτηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν αντέχω άλλο να με βρίζουν. Να ζητηθούν παραιτήσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος επιτέθηκε στον κ. Σκλήκα για την απόφαση κλεισίματος των καταστημάτων, τονίζοντας: «Ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο από τον κόσμο; Τι θα τους πούμε; Ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;»

Παράλληλα, ο κ. Μαρκόπουλος άσκησε κριτική και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, επισημαίνοντας την απουσία του από τον δημόσιο διάλογο για το ζήτημα.

Την αγανάκτηση των βουλευτών επιβεβαίωσε και ο πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι τεχνοκρατική δημοκρατία».

Από την πλευρά της, η βουλευτής Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή τόνισε πως δεν μπορούν να επικαλούνται «άμεση ανάγκη» για να παρακάμπτουν τη διαβούλευση, λέγοντας: «Η Ελλάδα δεν είναι πια στα μνημόνια για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων».

Αιχμηρή ήταν και η τοποθέτηση της Σέβης Βολουδάκη, η οποία συνέδεσε την υπόθεση των ΕΛΤΑ με προηγούμενα κυβερνητικά λάθη: «Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε τώρα και τα ΕΛΤΑ. Να αποδοθούν ευθύνες».

Η έντονη αντίδραση των «γαλάζιων» βουλευτών έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η διοίκηση των ΕΛΤΑ προσπαθεί να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα και να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δικτύου της. Ωστόσο, η κοινωνική πίεση και οι πολιτικές αντιδράσεις φαίνεται πως δυσκολεύουν πλέον σημαντικά την εφαρμογή των σχεδίων αυτών.

Η αυριανή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα αποκαλύψει αν η κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ή αν θα υπάρξουν αλλαγές στην πορεία.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 22:08
