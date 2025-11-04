Μαρινάκης για παραίτηση Σκλήκα: Η μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ συνεχίζεται - Δεν υπάρχει υπαναχώρηση
Πολιτική
14:20 - 04 Νοε 2025

Μαρινάκης για παραίτηση Σκλήκα: Η μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ συνεχίζεται - Δεν υπάρχει υπαναχώρηση

Reporter.gr Newsroom
Τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η παραίτηση δεν συνεπάγεται ακύρωση ή υπαναχώρηση από το σχέδιο μεταρρύθμισης του οργανισμού, ενώ επισήμανε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με διαβούλευση με την κοινωνία.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, καθοριστικός παράγοντας για την παραίτηση του κ. Σκλήκα ήταν ο συνδυασμός των επικοινωνιακών χειρισμών και των έντονων αντιδράσεων που προκλήθηκαν, όπως και ο ίδιος ανέφερε στην επιστολή παραίτησής του. «Θεωρήθηκε αδύνατον από τον ίδιο η πολιτική και συνολική διαχείριση μιας σημαντικής και αναγκαίας μεταρρύθμισης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα και την ύπαρξη των ΕΛΤΑ», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η παραίτηση δεν αναιρεί την προσφορά του κ. Σκλήκα ή της υπόλοιπης ομάδας που διαχειρίζεται τα ΕΛΤΑ: «Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να θεωρηθεί πως η παρουσία ενός ανθρώπου ακυρώνεται. Ο κ. Σκλήκας έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, ανεξαρτήτως των εξελίξεων».

Υλοποίηση του σχεδίου μεταρρύθμισης

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι το σχέδιο μεταρρύθμισης των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει, καθώς αποτελεί αναγκαίο μέτρο για τη βιωσιμότητα του οργανισμού. «Το 2013 απελευθερώθηκε η συγκεκριμένη αγορά, και από τότε δεν είναι δυνατόν το κράτος να χρηματοδοτήσει μια ελλειμματική πολιτική. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν το επιτρέπει», επεσήμανε.

Σημείωσε επίσης ότι από το 2018 τα ΕΛΤΑ μεταφέρθηκαν στο Υπερταμείο, αποδεσμευόμενα από τη διαχείριση της κεντρικής κυβέρνησης, και οι αποφάσεις για τη λειτουργία τους ανήκουν πλέον αποκλειστικά στη διοίκηση του οργανισμού. «Ναι, θα υλοποιηθούν όλες οι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Το λάθος της διοίκησης ήταν ότι έθεσε το κάρο μπροστά από το άλογο, ανακοινώνοντας το κλείσιμο 204 καταστημάτων χωρίς διάλογο με τους πολίτες», πρόσθεσε.

Στρατηγική εξυπηρέτησης και εκσυγχρονισμός

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και κανένας εργαζόμενος χωρίς δουλειά. «Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, αλλά εκσυγχρονίζονται», είπε, προσθέτοντας ότι οι νέες δομές θα επικεντρωθούν στην κατ’ οίκον παράδοση, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν τοπικά σημεία εξυπηρέτησης μετά από διαβούλευση με την κοινωνία.

«Ο στόχος είναι να μην ρίχνονται τα λεφτά των φορολογουμένων σε ένα βαρέλι δίχως πάτο», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική θα επικεντρωθεί στην αποδοτική διαχείριση των πόρων και στη διατήρηση της λειτουργικότητας του οργανισμού σε όλη τη χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 15:10
