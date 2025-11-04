ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπασταύρου: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χωρίς αποκλεισμούς και με ρήτρα αναθεώρησης στόχου
Πολιτική
14:32 - 04 Νοε 2025

Παπασταύρου: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χωρίς αποκλεισμούς και με ρήτρα αναθεώρησης στόχου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου μετέβη σήμερα στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο Έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα, στο οποίο θα συζητηθεί το ζήτημα της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2040.

Εισερχόμενος στην αίθουσα του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε σήμερα στο Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Επηρεάζουν τη ζωή όλων μας για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια. Αφορούν το νέο ευρωπαϊκό στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2040. Με άμεσο αντίκτυπο στα αγαθά, στις υπηρεσίες, στην καθημερινότητα, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Στηρίζουμε τη μείωση των εκπομπών, χωρίς όμως αποκλεισμούς και ανισότητες. Γι' αυτό και η Ελλάδα, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιμένει για ενισχυμένες ευελιξίες και συγκεκριμένη ρήτρα αναθεώρησης του στόχου. Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Χρειάζεται να ενισχύσουμε και δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τη κοινωνική και περιφερειακή συνοχή της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προχωρούμε όλοι μαζί, μπροστά, με φιλοδοξία, αλλά και ρεαλισμό. Σας ευχαριστώ πολύ».

Καταλήγοντας, ο κ. Παπασταύρου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την επερχόμενη συνεδρίαση των Υπουργών της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, δήλωσε τα εξής: «Την Πέμπτη ξεκινάει η Διατλαντική Διάσκεψη στην Ενέργεια (P-TEC), όπου 4 Υπουργοί από την κυβέρνηση Τραμπκαι πολλοί Υπουργοί από 25 χώρες της Ευρώπης θα βρεθούν στην Αθήνα. Η χώρα μας θα είναι το επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών εξελίξεων. Αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση, τις υποδομές, τη σταθερή οικονομική και πολιτική κατάσταση, είμαστε ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή. Για να φέρουμε ανάπτυξη σε όλες τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 14:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Ελλάδα χτίζει θέση με αμερικανική σφραγίδα στα νέα ενεργειακά «σταυροδρόμια»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Ελλάδα χτίζει θέση με αμερικανική σφραγίδα στα νέα ενεργειακά «σταυροδρόμια»

Μαρινάκης για παραίτηση Σκλήκα: Η μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ συνεχίζεται - Δεν υπάρχει υπαναχώρηση
Πολιτική

Μαρινάκης για παραίτηση Σκλήκα: Η μεταρρύθμιση των ΕΛΤΑ συνεχίζεται - Δεν υπάρχει υπαναχώρηση

METLEN: Εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €65 εκατ. για φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 60 MW στην Ιταλία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

METLEN: Εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €65 εκατ. για φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 60 MW στην Ιταλία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν για περαιτέρω χαλάρωση των κανόνων
Ειδήσεις

Bloomberg: Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν για περαιτέρω χαλάρωση των κανόνων

Ολοκληρώθηκε το Προεδρικό Διάταγμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου και Κυκλάδων
Περιβάλλον

Ολοκληρώθηκε το Προεδρικό Διάταγμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου και Κυκλάδων

Bloomberg: Η Φον ντερ Λάιεν έχει εξελιχθεί στο «πρόσωπο» της Ευρώπης
Ειδήσεις

Bloomberg: Η Φον ντερ Λάιεν έχει εξελιχθεί στο «πρόσωπο» της Ευρώπης

Κουκουλόπουλος για λιγνιτικές μονάδες: «Η ΔΕΗ επιβάλλει μη αναστρέψιμα τετελεσμένα»
Πολιτική

Κουκουλόπουλος για λιγνιτικές μονάδες: «Η ΔΕΗ επιβάλλει μη αναστρέψιμα τετελεσμένα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ