ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
METLEN: Εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €65 εκατ. για φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 60 MW στην Ιταλία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:11 - 04 Νοε 2025

METLEN: Εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €65 εκατ. για φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 60 MW στην Ιταλία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €65 εκατ. για την κατασκευή δύο μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, των Porto Torres και Casale Monferrato, συνολικής ισχύος 60 MW, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025. Και τα δύο έργα κατασκευάζονται στη Σαρδηνία και το Πεδεμόντιο, δύο περιοχές στρατηγικής σημασίας για την επέκταση της METLEN στην Ιταλία.

Τα εν λόγω έργα επωφελούνται, επίσης, από κρατικά εγγυημένο τιμολόγιο ενίσχυσης (incentive tariff) που έχει χορηγηθεί από τον κρατικό φορέα GSE (Gestore dei Servizi Energetici / Διαχειριστής Ενεργειακών Υπηρεσιών) για περίοδο 20 ετών και εκτιμάται ότι θα παράγουν περίπου 110 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως — ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 50.000 ιταλικών νοικοκυριών και να αποτρέψει την εκπομπή 26.000 τόνων CO₂ ετησίως.

Η χρηματοδότηση των έργων ολοκληρώθηκε μέσω ομάδας δανειστών, με τη συμμετοχή της UniCredit (ως Global Coordinator και Mandated Lead Arranger, Green Loan Coordinator, Hedging Bank, Issuing Bank, Agent και Account Bank), της Intesa Sanpaolo – IMI CIB Division(ως Global Coordinator και Mandated Lead Arranger, Green Loan Coordinator και Hedging Bank) και της Alpha Bank(ως Mandated Lead Arranger και Hedging Bank). Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει €56 εκατ. σε δάνειο πρώτης προτεραιότητας χωρίς δικαίωμα αναγωγής (non-recourse senior debt), καθώς και €3 εκατ. για τη χρηματοδότηση ΦΠΑ (VAT facility) και €3 εκατ. για DSR Facility (Αποθεματικοί Λογαριασμοί Εξυπηρέτησης Χρέους), ενώ περιλαμβάνει και διευκολύνσεις μέσω εγγυητικών επιστολών (LC facilities) που καλύπτουν τις υποχρεώσεις αποκατάστασης προς τον GSE και τους τοπικούς δήμους.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση περιλαμβάνει πρόσθετες πιστωτικές διευκολύνσεις (accordion facilities), οι οποίες επιτρέπουν τη μελλοντική επέκταση των πιστωτικών δεσμεύσεων για δύο επιπλέον έργα ηλιακής ενέργειας, καθώς και μιας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας (BESS), αποτελώντας μια καινοτομία όσον αφορά στη δομή της χρηματοδότησης και ένα στρατηγικό εργαλείο για την υποστήριξη του δικτύου και τη βελτιστοποίηση των εσόδων.

Η χρηματοδότηση των έργων υποστηρίχθηκε από ομάδα συμβούλων, με τη BonelliErede ως νομικό σύμβουλο του δανειολήπτη, τη Legance ως νομικό σύμβουλο των δανειστών, την EOS Consulting ως τεχνικό σύμβουλο, τη Marsh ως ασφαλιστικό σύμβουλο, την KPMG ως ελεγκτή οικονομικού μοντέλου και την Aurora ως σύμβουλο αγοράς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

UNIC Athens: Χρηματοδότηση από τη Eurobank και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία κτιρίου υψηλών προδιαγραφών
Επιχειρήσεις

UNIC Athens: Χρηματοδότηση από τη Eurobank και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία κτιρίου υψηλών προδιαγραφών

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ

Μυτιληναίος: Η ενεργειακή ασφάλεια οδηγεί το νέο κύμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μυτιληναίος: Η ενεργειακή ασφάλεια οδηγεί το νέο κύμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Παπασταύρου: Ανοίγουμε το δρόμο για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι πραγματώνοντας την ενεργειακή δημοκρατία
Πολιτική

Παπασταύρου: Ανοίγουμε το δρόμο για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι πραγματώνοντας την ενεργειακή δημοκρατία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ