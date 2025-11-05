Μητσοτάκης - Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα πύλη ενέργειας και πόλος αμερικανικών επενδύσεων

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 5/11 στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

H Kίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε λίγο μετά τις 10:00 για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε και έρχεστε σε μία εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω. Υπάρχει μία ευρεία ατζέντα θεμάτων, την ώρα που η Ελλάδα είναι πυλώνας περιφερειακής σταθερότητα και σύμμαχος των ΗΠΑ», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, βρίσκονται «σε ιστορικά υψηλά», με προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης σε ενέργεια, επενδύσεις, ασφάλεια και περιφερειακή συνεργασία.

Ο κ. Μητσοτάκης στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, αναφέρθηκε στη Διεθνή Σύνοδο για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια, που διοργανώνεται στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ έκανε ειδική μνεία στην προσέλκυση αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στην χώρα μας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, με φόντο την έναρξη της 6ης Σύμπραξης για Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) στην Αθήνα, και στο ενεργειακό σκέλος και στις αμερικανικές επενδύσεις: «Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, μια στρατηγική υποδομή για τη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υπάρχει ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας για την προσέλκυση περισσότερων αμερικανικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κοινωνιών μας. Του χρόνου θα γιορτάσετε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και είναι μια σημαντική στιγμή για τα κοινά μας ιδανικά».

Η αμερικανίδα πρέσβης μετά την συνάντηση της με τον πρωθυπουργό και κατά την έξοδο της από το Μέγαρο Μαξίμου χαιρέτησε θερμά μαθητές Δημοτικού Σχολείου που περνούσαν από την Ηρώδου Αττικού.