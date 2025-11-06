Πιερρακάκης, Παπασταύρου, Κικίλιας, Παπαστεργίου: Αναπτυξιακό υπόδειγμα η Ελλάδα με έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες

Σε κοινό πάνελ τεσσάρων υπουργών στο πλαίσιο της ενεργειακής συνόδου P-TEC που διεξάγεται στο Ζάππειο, η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας, που εστιάζει στην ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων, τη στρατηγική αξιοποίηση των εθνικών πόρων και τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιερρακάκης: Οικονομία και διεθνείς επενδύσεις

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για ταχεία υλοποίηση μεταρρυθμίσεων: «Έχουμε τη νοοτροπία ότι θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Είμαστε πλήρως επικεντρωμένοι στο να βρούμε τους κατάλληλους εταίρους σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο. Θέλουμε περισσότερους επενδυτές, περισσότερους ξένους επενδυτές, περισσότερους Αμερικανούς».

Σημείωσε επίσης τη στρατηγική σημασία των «φυσικών και τεχνολογικών περιουσιακών στοιχείων» της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν είναι πλέον μόνο αποδέκτης επενδύσεων αλλά δύναμη που συνδιαμορφώνει νέες παραγωγικές συμμαχίες. Η ελληνοαμερικανική σχέση, όπως είπε, έχει αποκτήσει «υπαρξιακή διάσταση» για την οικονομία, με το ενδιαφέρον των αμερικανικών κεφαλαίων να είναι πλέον αμοιβαίο και ισχυρό.

Παπασταύρου: Ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου επισήμανε τη σημασία της αποκέντρωσης και της «περιφερειακής σύγκλισης». Όπως δήλωσε, οι νέες επενδύσεις πρέπει να αγγίζουν τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα υποδομών, τεχνικής εκπαίδευσης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. «Η Ελλάδα χρειάζεται να αποκτήσει υπερηφάνεια σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία, στην παιδεία, στην καινοτομία, στη συλλογική ευημερία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανθεκτικού παραγωγικού μοντέλου.

Κικίλιας: Στρατηγικές επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις στους τομείς της ναυπηγικής, της ενέργειας και της άμυνας. Όπως τόνισε, έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων και τη σύνδεσή τους με την ενεργειακή βιομηχανία και την εθνική άμυνα.

«Ναυπηγεία, ενέργεια και άμυνα δεν είναι τρεις απομονωμένοι τομείς, είναι τρεις όψεις του ίδιου στρατηγικού σχεδίου», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ενδυναμώσουν τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας.

Παπαστεργίου: Ψηφιακή μετάβαση και κοινωνική συνοχή

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να υπηρετεί τους πολίτες και να στηρίζει την κοινωνική συνοχή. Αναφέρθηκε σε προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης για παιδιά και νέους, καθώς και σε πρωτοβουλίες που συνδέουν την τεχνολογία με την καθημερινότητα. «Η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο αποδοτικότητας, αλλά γέφυρα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και κοινωνίας», σημείωσε.

Κλείνοντας, οι τέσσερις υπουργοί συμφώνησαν ότι η πραγματική πρόοδος μετριέται «στην ευτυχία και την ασφάλεια των ανθρώπων». Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, «όλα καταλήγουν στην πολιτική ουσία , στην πράξη που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα και την αυτοπεποίθηση του Έλληνα».