ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης, Παπασταύρου, Κικίλιας, Παπαστεργίου: Αναπτυξιακό υπόδειγμα η Ελλάδα με έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες
Πολιτική
13:11 - 06 Νοε 2025

Πιερρακάκης, Παπασταύρου, Κικίλιας, Παπαστεργίου: Αναπτυξιακό υπόδειγμα η Ελλάδα με έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε κοινό πάνελ τεσσάρων υπουργών στο πλαίσιο της ενεργειακής συνόδου P-TEC που διεξάγεται στο Ζάππειο, η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας, που εστιάζει στην ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων, τη στρατηγική αξιοποίηση των εθνικών πόρων και τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιερρακάκης: Οικονομία και διεθνείς επενδύσεις

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για ταχεία υλοποίηση μεταρρυθμίσεων: «Έχουμε τη νοοτροπία ότι θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Είμαστε πλήρως επικεντρωμένοι στο να βρούμε τους κατάλληλους εταίρους σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο. Θέλουμε περισσότερους επενδυτές, περισσότερους ξένους επενδυτές, περισσότερους Αμερικανούς».

Σημείωσε επίσης τη στρατηγική σημασία των «φυσικών και τεχνολογικών περιουσιακών στοιχείων» της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν είναι πλέον μόνο αποδέκτης επενδύσεων αλλά δύναμη που συνδιαμορφώνει νέες παραγωγικές συμμαχίες. Η ελληνοαμερικανική σχέση, όπως είπε, έχει αποκτήσει «υπαρξιακή διάσταση» για την οικονομία, με το ενδιαφέρον των αμερικανικών κεφαλαίων να είναι πλέον αμοιβαίο και ισχυρό.

Παπασταύρου: Ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου επισήμανε τη σημασία της αποκέντρωσης και της «περιφερειακής σύγκλισης». Όπως δήλωσε, οι νέες επενδύσεις πρέπει να αγγίζουν τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα υποδομών, τεχνικής εκπαίδευσης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. «Η Ελλάδα χρειάζεται να αποκτήσει υπερηφάνεια σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία, στην παιδεία, στην καινοτομία, στη συλλογική ευημερία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανθεκτικού παραγωγικού μοντέλου.

Κικίλιας: Στρατηγικές επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις στους τομείς της ναυπηγικής, της ενέργειας και της άμυνας. Όπως τόνισε, έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων και τη σύνδεσή τους με την ενεργειακή βιομηχανία και την εθνική άμυνα.

«Ναυπηγεία, ενέργεια και άμυνα δεν είναι τρεις απομονωμένοι τομείς, είναι τρεις όψεις του ίδιου στρατηγικού σχεδίου», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ενδυναμώσουν τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας.

Παπαστεργίου: Ψηφιακή μετάβαση και κοινωνική συνοχή

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να υπηρετεί τους πολίτες και να στηρίζει την κοινωνική συνοχή. Αναφέρθηκε σε προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης για παιδιά και νέους, καθώς και σε πρωτοβουλίες που συνδέουν την τεχνολογία με την καθημερινότητα. «Η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο αποδοτικότητας, αλλά γέφυρα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και κοινωνίας», σημείωσε.

Κλείνοντας, οι τέσσερις υπουργοί συμφώνησαν ότι η πραγματική πρόοδος μετριέται «στην ευτυχία και την ασφάλεια των ανθρώπων». Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, «όλα καταλήγουν στην πολιτική ουσία , στην πράξη που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα και την αυτοπεποίθηση του Έλληνα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Ναυτιλία

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης
Ειδήσεις

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ