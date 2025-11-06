ΣYΡIZA: «Mικρός Τραμπ» ο Άδωνις Γεωργιάδης με τις δηλώσεις του υπέρ της οπλοκατοχής

Κριτική στον υπουργό Υγείας, αλλά και στην κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη υπέρ της οπλοκατοχής.

Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως: «Υπερέβη ξανά τα εσκαμμένα ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά έσπευσε, από τηλεοράσεως, να να συμφωνήσει με την τοποθέτηση του ανοιχτά ακροδεξιού υριάκου Βελόπουλου και να διακηρύξει ότι «του αρέσει η ιδέα της οπλοκατοχής». Και βγαίνει και το λέει αυτή τη χρονική στιγμή, που όλη η Ελλάδα παρακολουθεί άφωνη όσα συμβαίνουν στα Βορίζια της Κρήτης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προσπέρασε ακόμα και την εύλογη δημοσιογραφική παρατήρηση ότι, όπως βλέπουμε στις ΗΠΑ, η οπλοκατοχή φέρνει και τραγωδίες όπως τις μαζικές δολοφονίες σε σχολεία, λέγοντας πως «δεν υπάρχουν μόνο θετικά» (!) σε κάποια μέτρα.

Περιμένουμε από τον πρωθυπουργό, αλλά και από τον λαλίστατο κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κ. Σδούκου να μας πουν τι πιστεύουν για τις απόψεις του υπουργού και αντιπροέδρου της ΝΔ. Αν δεν τις καταδικάσουν ρητά και κατηγορηματικά, σημαίνει ότι συμφωνούν με τον γραφικό Άδωνι που φιλοδοξεί, όπως φαίνεται, να γίνει ένας “μικρός Τραμπ”».