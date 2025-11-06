ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης: Η κυβέρνηση βαφτίζει την αδικία «μεταρρύθμιση» και την υπερφορολόγηση «επιτυχία»
Πολιτική
22:30 - 06 Νοε 2025

Κατρίνης: Η κυβέρνηση βαφτίζει την αδικία «μεταρρύθμιση» και την υπερφορολόγηση «επιτυχία»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με σφοδρή κριτική απάντησε ο Μιχάλης Κατρίνης στη Βουλή στο κυβερνητικό αφήγημα περί «μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης» που, όπως υποστήριξε, δήθεν στηρίζει τη μεσαία τάξη. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επί έξι χρόνια εφαρμόζει τη λογική «λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους», υπογραμμίζοντας πως το νέο νομοσχέδιο συνεχίζει την ίδια πολιτική ανισοτήτων.

«Καμία ελάφρυνση δεν προβλέπεται για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα 40.000-60.000 ευρώ οι ελαφρύνσεις είναι σημαντικές», τόνισε, επισημαίνοντας ότι δίκαιη μεταρρύθμιση θα ήταν η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και η μείωση της εξάρτησης από τους έμμεσους φόρους, που στην Ελλάδα ξεπερνούν το 55%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.

Ο κ. Κατρίνης στάθηκε ακόμη στην αντίφαση της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για «δημοσιονομικές επιδόσεις», τη στιγμή που η χώρα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ε.Ε, σημειώνοντας ότι τα πλεονάσματα για τα οποία μιλάει η κυβέρνηση δεν προέρχονται από ανάπτυξη, αλλά από υπερφορολόγηση, Ανάφερε μάλιστα ότι τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν από 16,9 δισ. το 2019 σε 27,5 δισ. το 2026, ενώ μόνο στο εννιάμηνο του 2025 εισπράχθηκαν 645 εκατομμύρια πάνω από τον στόχο. «Ποιος τα πλήρωσε; Ο συνταξιούχος, ο χαμηλόμισθος και ο μικρομεσαίος στο ράφι του σούπερ μάρκετ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για «δημοσιονομική ασφυξία», καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 4,5 δισ. ευρώ μέσα σε ένα έτος, ενώ η μείωση των «κόκκινων» δανείων αφορά μόνο τις τράπεζες. Παράλληλα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση αρνείται τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, παρά τα θετικά αποτελέσματα του μέτρου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει εκτοξευθεί στο 34% αθροιστικά στα χρόνια διακυβέρνησής της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ελεύθερους επαγγελματίες, που «μένουν ξανά εκτός ουσιαστικής ελάφρυνσης», καθώς ο τεκμαρτός προσδιορισμός και το τέλος επιτηδεύματος παραμένουν, ενώ οι νέοι συντελεστές μετατίθενται για το 2027.

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση περιορίζεται σε αποσπασματικά φορολογικά μέτρα με εξαιρέσεις, αγνοώντας τα εξοντωτικά ωράρια, τις δυσμενείς εργασιακές συνθήκες και το άλυτο στεγαστικό πρόβλημα, που αποτρέπουν νέα ζευγάρια να στήσουν νοικοκυριό.

Τέλος, απέρριψε το αφήγημα περί «αναπτυξιακής πρωτιάς», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παρουσιάζει παραγωγικό έλλειμμα, χαμηλή επενδυτική δυναμική και ελλειμματικό ισοζύγιο συναλλαγών. «Η ανάπτυξη δεν προέρχεται από τη βιομηχανία ή τις εξαγωγές, αλλά από την κατανάλωση, τον τουρισμό και το real estate — ακριβώς όπως πριν από την κρίση», είπε, προσθέτοντας πως «χωρίς παραγωγική βάση δεν υπάρχει προοπτική, χωρίς κοινωνική συνοχή δεν υπάρχει ανάπτυξη και χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει μέλλον για τους πολίτες».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 21:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελλάδα-ΗΠΑ: Ενεργειακή συμμαχία με γεωπολιτικό βάθος – Ιστορική συμφωνία για εξορύξεις στο Ιόνιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ελλάδα-ΗΠΑ: Ενεργειακή συμμαχία με γεωπολιτικό βάθος – Ιστορική συμφωνία για εξορύξεις στο Ιόνιο

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων να συμβαδίσει με την επενδυτική έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων να συμβαδίσει με την επενδυτική έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ποινική δίωξη σε τέσσερις ανώτερους αξιωματικούς του Λιμενικού για το ναυάγιο της Πύλου
Ναυτιλία

Ποινική δίωξη σε τέσσερις ανώτερους αξιωματικούς του Λιμενικού για το ναυάγιο της Πύλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
19/05/2026 - 23:28

Πιερρακάκης στο France 24: H Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση λόγω της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 23:05

Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση

Ακίνητα
19/05/2026 - 22:48

Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:30

BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ τρίμηνο του 2026

Υγεία
19/05/2026 - 22:20

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Ειδήσεις
19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Magazino
19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Οικονομία
19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

Υγεία
19/05/2026 - 21:11

Πανελλήνιες 2026: Το συγκινητικό μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού σε μαθητές και γονείς – «Η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό»

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Απάντηση Φλωρίδη στην Κοβέσι: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ