Ποινική δίωξη σε τέσσερις ανώτερους αξιωματικούς του Λιμενικού για το ναυάγιο της Πύλου
22:00 - 06 Νοε 2025

Οι τέσσερις αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος διώκονται, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη, κατά συρροή, σε σχέση με το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο.

Η Αντεισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ζήτησε από την Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά την άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργήματα σε βάρος του σημερινού αρχηγού του Λιμενικού και τριών ακόμη ανώτερων αξιωματικών, οι οποίοι είχαν απαλλαγεί τον περασμένο Μάιο για την ίδια υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Εφημερίδα των Συντακτών», η αντιεισαγγελέας έκανε δεκτή την προσφυγή των δικηγόρων που εκπροσωπούν επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων. Οι τρεις αξιωματικοί είχαν τότε επιτελικό ρόλο στο Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης και συμμετείχαν στις σχετικές συσκέψεις και αποφάσεις, ενώ ο σημερινός αρχηγός του Λιμενικού κατείχε επίσης σημαντική θέση ως διευθυντής του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης.

Όπως αναφέρει η Εφσυν οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη κατά συρροή και για έκθεση σε κίνδυνο από παράλειψη, με νομική υποχρέωση διάσωσης αβοήθητων προσώπων, πράξεις που φέρονται να οδήγησαν σε θανάτους.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο η Εισαγγελέας του Ναυτοδικείου είχε ασκήσει βαριές κακουργηματικές διώξεις κατά του τότε αρχηγού του Λιμενικού, Γιώργου Αλεξανδράκη, και άλλων 16 αξιωματικών, απαλλάσσοντας όμως με ξεχωριστή διάταξη τον νυν αρχηγό και τους τρεις ανώτερους αξιωματικούς. Τον Ιούνιο, οι συνήγοροι των επιζώντων και των συγγενών των θυμάτων προσέφυγαν στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο, ζητώντας την ποινική δίωξη και των τεσσάρων.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 21:09
