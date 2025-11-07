Κυρανάκης: Το τρένο ουδέποτε εισήλθε σε λάθος γραμμή – Σχετικό βίντεο το αποδεικνύει
11:06 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Βίντεο με την πορεία της αμαξοστοιχίας 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), της 5ης Νοεμβρίου, δημοσίευσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζοντας «ορίστε η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης».  

«Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση, αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή», τονίζει ο υπουργός και προσθέτει:

«Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο video, η προγραμματισμένη οπισθοπορία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού.»

«Η συνολική απόσταση μεταξύ των δυο “κλειδιών” του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα», αναφέρει ακόμη ο υπουργός κα σημειώνει ότι «κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου».

«Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου», αναφέρει καταληκτικά.

Σημειώνεται αυτή είναι η δεύτερη ανάρτηση του κ. Κυρανάκη για το ζήτημα, με την πρώτη να συμβαίνει χθες (6/11) λίγο αφότου προκλήθηκε αναστάτωση με την γενική εντύπωση να θέλει το τρένο να μπήκε σε λάθος γραμμή.

Ο κ. Κυρανάκης είχε και στην πρώτη του ανάρτηση τονίσει πως δεν ισχύουν τα σχετικά δημοσιεύματα.

Ωστόσο, ανακοίνωση της Hellenic Train ανέφερε ότι η αμαξοστοιχία, πράγματι, κινήθηκε σε λάθος γραμμή, λόγω βλάβης στον μηχανισμό αλλαγής γραμμών («ψαλίδια»).

