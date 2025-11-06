22:09 - 06 Νοε 2025

Τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Σίνδο - Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Hellenic Train και ΟΣΕ

 Αναστάτωση προκάλεσε στους επιβάτες του προαστιακού Θεσσαλονίκης – Λάρισας ένα περιστατικό το απόγευμα της Τετάρτης (5/11), όταν το τρένο σταμάτησε και κινήθηκε όπισθεν για να αλλάξει γραμμή.

Σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών της απογευματινής αμαξοστοιχίας (περίπου στις 17:30), το τρένο φάνηκε να έχει μπει σε λάθος γραμμή, με αποτέλεσμα να σταματήσει και να κινηθεί με οπισθοπορεία προκειμένου να διορθωθεί η πορεία του. Το συμβάν προκάλεσε ανησυχία στους επιβάτες, καθώς ξύπνησαν μνήμες από την τραγωδία των Τεμπών.

Αρχικά, ο ΟΣΕ διέψευσε τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι σημειώθηκε λάθος δρομολόγηση. Σε διάψευση προχώρησε μέσω ανάρτησής του στο Χ και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης:

«Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι τρένο μπήκε σε αντίθετη γραμμή. Υπενθυμίζω ότι το συγκεκριμένο τμήμα διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Ενθαρρύνουμε τους επιβάτες να λένε δημόσια αυτά που τους ανησυχούν, και υπενθυμίζω ότι με βάση το νόμο ακόμη και οι ελλιπείς επικοινωνίες για ελεγχόμενες αλλαγές χάραξης καθώς και η ανεπαρκής ενημέρωση επιβατών αποτελούν παραβάσεις και επιφέρουν σοβαρές κυρώσεις».

Ωστόσο, αργότερα η Hellenic Train παραδέχθηκε ότι, λόγω βλάβης στα «ψαλίδια» (μηχανισμό αλλαγής γραμμών), η αμαξοστοιχία κινήθηκε πράγματι σε λάθος γραμμή.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε άμεσα το σφάλμα και με δική του πρωτοβουλία επανέφερε το τρένο στη σωστή τροχιά, χωρίς να υπάρξει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών.

Το περιστατικό, ωστόσο, άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΟΣΕ και Hellenic Train, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν ευθύνες σχετικά με το ποιος είχε την αρμοδιότητα και τον έλεγχο της κυκλοφορίας εκείνη τη στιγμή. Η σύγχυση που επικράτησε αναδεικνύει, για ακόμη μια φορά, τα χρόνια προβλήματα συντονισμού και συντήρησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 22:23
